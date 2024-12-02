Рекордные серии "Карабаха"

Объявлены самые длинные серии чемпионатов стран.

Как сообщает İdman.biz, в список вошли три показателя, по которым отличились и азербайджанские клубы.

"Карабах" вошел в "Топ-5" с двумя сериями, а "Сабаил" - с одной. Агдамский клуб долго не пропускает.

Команда Гурбана Гурбанова в последних семи матчах не пропускала. На данный момент это лучший результат среди мировых клубов. Такое, помимо "Карабаха", удалось только "Гойясу", представителю низшей лиги Бразилии.

Чемпион Азербайджана также не пропускал ни одного гола в последних 5 выездных матчах. Наш представитель также входит в «Топ-5» по этому показателю.

«Сабаил», аутсайдер нынешней Премьер-лиги, входит в число самых невезучих гостей. Бакинский клуб проиграл 11 выездных игр подряд. По этому показателю представитель столицы делит четвертое-пятое места в мире.

İdman.biz