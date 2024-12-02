50-й гол Волкова

Давит Волков забил свой 50-й гол в чемпионатах Азербайджана. Игрок «Зиря» оформил хет-трик в матче против «Сумгайыта» (4:1) в 15-м туре Премьер-лиги Мисли.

İdman.biz сообщает, что его последний гол в матче стал 50-м.

Грузинский нападающий добился этого в своем 163-м матче в Премьер-лиге. Волков выступал за три клуба Азербайджана. Он забил 27 голов в "Зиря", 16 - в "Сабахе" и 7 - в "Габале".

Давит является 41-м игроком, забившим 50 и более голов в истории чемпионатов Азербайджана.

1 Назим Алиев 183

2 Мушфик Гусейнов 125

3 Ровшан Ахмедов 116

4-5 Гурбан Гурбанов 115

Самир Алекперов 115

6 Алай Бахрамов 108

7 Надир Набиев 103

8-9 Хагани Мамедов 102

Вадим Васильев 102

10 Кенан Керимов 101

11 Муса Гурбанов 94

12 Фазиль Парваров 89

13 Самир Мусаев 88

14-15 Фаррух Исмаилов 85

Имамьяр Сулейманов 85

16 Самир Алиев 84

17 Исмаил Мамедов 76

18 Ильхам Мамедов 74

19 Азер Исаев 73

20 Паша Алиев 72

21 Бадри Кварацхелия 71

22 Заур Рамазанов 70

23 Юнис Гусейнов 66

24-25 Видади Рзаев 65

Махир Алиев 65

26 Рауф Алиев 63

27-29 Махмуд Гурбанов 61

Рамиз Мамедов 61

Георги Адамия 61

30-31 Махир Эмрели 59

Филип Озобич 59

32 Рашад Абдуллаев 58

33 Вагиф Джавадов 53

34 Амиль Юнанов 52

35-36 Гасан Абдуллаев 51

Ричард Алмейда 51

37-41 Вугар Гамбаров 50

Мехман Бахишов 50

Ялчин Багиров 50

Виктор Игбекои 50

Давит Волков 50

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