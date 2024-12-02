30-я победа в Премьер-лиге

Футбольная команда «Араз-Нахчыван» одержала свою 30-ю победу в чемпионатах Азербайджана.

Как сообщает İdman.biz, этот юбилей совпал с 15-м туром Премьер-лиги.

Команда, возглавляемая Эльмаром Бахшиевым, победила «Туран Товуз» со счетом 1:0.

Представитель Нахчывана одержал свою 30-ю победу в 93-й игре. 19 из этих побед были одержаны дома, 11 - на выезде.

Первый успех «Араз-Нахчывана» случился в сезоне 2000/01. 20 августа 2000 года представитель Автономной Республики победил губинский «Шахдаг» со счетом 1:0.

Отметим, что нахчыванский клуб является 33-й командой, одержавшей 30 и более побед в чемпионатах страны.

İdman.biz