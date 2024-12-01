2 Декабря 2024
RU

Самир Абасов: "Мы не должны были пропускать такие голы"

Азербайджанский футбол
Новости
1 Декабря 2024 22:50
23
Самир Абасов: "Мы не должны были пропускать такие голы"

«Я не хочу говорить о потенциале. Мы находимся в начале работы. Если ты главный тренер «Нефтчи» или футболист, тебя оценивают по таким играм. Я не хочу оценивать игроков по одной игре. Предстоит много работы и таких игр».

Как сообщает İdman.biz, об этом на пресс-конференции после матча с "Карабахом" заявил главный тренер "Нефтчи" Самир Абасов.

Он прокомментировал поражение со счетом 0:3 от "Карабаха" в 15-м туре Премьер-лиги:

«Передо мной поставлены цели «Нефтчи». Наши цели высоки. Мы постараемся достигнуть их. Нам предстоит много работы. До моего приезда сюда команда была в депрессии. Есть много невидимых и неизвестных проблем. Видно, что футболисты прогрессируют. Настроение улучшается. Сегодняшняя же игра разочаровала. Надежд было много. Атмосфера тоже была хорошей. Это сделали наши фанаты. Команда очень хотела победить. Были недостатки в последних пасах и завершающих ударах. Мы также старались хорошо контратаковать. В перерыве я сделал замечание, что в последней точке нужно вложить всю душу. Мы могли создавать эпизоды. К сожалению, нам не удавалось ставить последнюю точку. Это связано с психологическим состоянием. Мои игроки в эти моменты не могли играть спокойно. Меня это беспокоило. Мы не должны были пропускать такие голы. Я не хочу говорить о первом голе. Мы не должны были так реагировать как команда делала это во втором тайме».

Самир Абасов оценил шансы «Нефтчи» на выход в еврокубки:

«У нас также есть шанс в кубке. Но это не значит, что мы не будем обращать внимания на чемпионат. У нас через четыре дня кубковый матч. Каждая игра в лиге будет приближать нас к еврокубкам. Мы будем выходить на поле с этим желанием. Сегодня счет меня разочаровал. Мы не можем отбросить чемпионат в сторону и сосредоточиться только на кубке. Путь из кубка может показаться легким. Но кубок состоит из 1-2 игр. Мы пойдем до конца».

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Гурбан Гурбанов: "Другого выхода у нас нет"
1 Декабря 22:29
Азербайджанский футбол

Гурбан Гурбанов: "Другого выхода у нас нет"

Что сказал судье главный тренер "Карабаха"?
"Карабах" разгромил "Нефтчи" - ВИДЕО
1 Декабря 20:57
Азербайджанский футбол

"Карабах" разгромил "Нефтчи" - ВИДЕО

Сегодня завершился XV тур Премьер-лиги
Азербайджанский футболист сменил клуб в Таиланде
1 Декабря 14:34
Азербайджанский футбол

Азербайджанский футболист сменил клуб в Таиланде

29-летний полузащитник покинул команду "Сарабури Юнайтед", представляющий 3-ю лигу
Футболист нашей сборной переходит в команду Боснии и Герцеговины?
1 Декабря 14:05
Азербайджанский футбол

Футболист нашей сборной переходит в команду Боснии и Герцеговины?

В худшем случае его могут отправить в аренду
Капитан "Кяпаза": "Через два дня игра забудется, а результат останется" - ИНТЕРВЬЮ
1 Декабря 13:26
Азербайджанский футбол

Капитан "Кяпаза": "Через два дня игра забудется, а результат останется" - ИНТЕРВЬЮ

Егор Хвалько оценил шансы команды, которая старается остаться в Премьер-лиге
"Карабах" опустился в рейтинге УЕФА
1 Декабря 12:47
Азербайджанский футбол

"Карабах" опустился в рейтинге УЕФА

Объявлен рейтинг клубов УЕФА

Самое читаемое

"Араз-Нахчыван" продолжил победную серию, удачный дебют Березуцкого - ВИДЕО
29 Ноября 20:55
Азербайджанский футбол

"Араз-Нахчыван" продолжил победную серию, удачный дебют Березуцкого - ВИДЕО

Сегодня стартовал 15-й тур Премьер-лиги
Философия поражений "Карабаха", или шансы на плей-офф пока не потеряны
29 Ноября 12:20
Азербайджанский футбол

Философия поражений "Карабаха", или шансы на плей-офф пока не потеряны

Агдамцы давно приучили к тому, что у них присутствует собственный стиль игры
Объявлена ​​рейтинговая таблица азербайджанских спортсменов
1 Декабря 11:48
Виды спорта

Объявлена ​​рейтинговая таблица азербайджанских спортсменов

Олимпийский чемпион дзюдоист Хидаят Гейдаров вновь возглавляет таблицу
Аутсайдер победил в Шамахы, "Зиря" разгромила "Сумгайыт" - ВИДЕО
30 Ноября 18:50
Азербайджанский футбол

Аутсайдер победил в Шамахы, "Зиря" разгромила "Сумгайыт" - ВИДЕО

Сегодня прошли очередные игры в Премьер-лиге