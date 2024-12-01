Гурбан Гурбанов: "Другого выхода у нас нет"

«Ромао травмировался. Ему было очень больно. Его состояние может быть серьезным. Мы узнаем завтра. Опухоль была большой. Что касается Эльвина, то мы перестраховались из-за второй желтой карточки. Он был наказан в очень простой ситуации».

Как сообщает İdman.biz, об этом на пресс-конференции, состоявшейся после игры с "Нефтчи", заявил главный тренер "Карабаха" Гурбан Гурбанов.

Опытный специалист прокомментировал победу со счетом 3:0, одержанную в 15-м туре Премьер-лиги Мисли:

«Мы серьезно готовились к игре. Мы играли против «Нефтчи». Мы должны думать и о болельщиках. Они должны увидеть активный футбол. Перед еврокубковой игрой мы составляем определенный план. Стараемся выпускать на поле более готовых играть футболистов. Игроки очень устали в матче с «Лионом». Мы должны быть готовы к предстоящему календарю. У нас нет другого выхода. Когда это происходит, иногда вы не можете поддерживать команду в оптимальной форме, которую хотите.

Качество тренировок очень важно в футболе. Я не помню, чтобы за два месяца у нас было 4-5 тренировок с 22-23 игроками. Потому что у нас плотный график. Этот процесс продолжается уже несколько лет. Хоть игрокам и сложно, мы работаем. Физическую усталость можно устранить. А психологическая усталость - это сложно. У нас нет другого выбора. Мы должны быть готовы».

Гурбан Гурбанов прокомментировал желтую карточку, показанную Леандро Андраде после первого гола:

«Они ничего не показывали фанатам. Игроки всегда так фотографируются. Много раз Андраде и Медина так фотографировались. Я сказал рефери, что они там ничего не делали болельщикам. Да еще кто, Леандро. Он очень тихий человек. Кажется, Эльчин Масиев тоже это принял».

İdman.biz