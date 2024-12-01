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Капитан "Кяпаза": "Через два дня игра забудется, а результат останется" - ИНТЕРВЬЮ

Азербайджанский футбол
Интервью
1 Декабря 2024 13:26
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Капитан "Кяпаза": "Через два дня игра забудется, а результат останется" - ИНТЕРВЬЮ

İdman.biz представляет интервью капитана «Кяпаза» Егора Хвалько сайту Futbolxeber.az.

- Как вы расцениваете победу над «Шамахы» со счетом 1:0?

- Главное в нашей нынешней ситуации – победить. Мы избавились от последнего места в турнирной таблице и вплотную приблизились к «Шамахы». Но нам нужно еще раз выиграть в предстоящих турах перед зимним перерывом, чтобы чувствовать себя увереннее.

- Насколько реален ваш шанс увеличить запас очков в следующих трех турах?

- Мы надеемся на это. Я бы не сказал, что в матче с «Шемахы» мы получили все, что хотели. На поле было много борьбы. «Шамахы» - сильная команда благодаря своим физическим характеристикам. Хоть мы и проиграывли в борьбе один на один, главное, что мы победили. Показанная игра забудется через два дня, а результат останется.

- Приближается кубковая игра. Насколько важен для «Кяпаза» матч с «Имишли»?

- Нам придется серьезно сосредоточиться на игре с командой низшей лиги. Потому что игроки, играющие в первой лиге, хотят проявить себя во встрече с представителями высшей лиги. Для этого они приложат на поле все свои усилия. Поэтому для нас это будет сложная игра. Но мы хотим выйти в следующий этап. Мы сделаем все возможное, чтобы победить «Имишли».

- В следующем туре вы встретитесь с «Зиря». Каковы ваши ожидания от этого матча?

- Как и мы, они сыграют в кубке середины недели. Поэтому мы не можем жаловаться на усталость, условия для всех одинаковые. Думаю, победит тот, кто будет более готов к игре чемпионата. В нашу пользу будет то, что соперника мы примем в Товузе. Там искусстенное покрытие поля. Это создаст трудности для «Зиря», предпочитающей техничную и быструю игру. Я думаю, у нас все будет хорошо.

- Как вы оцениваете шансы «Кяпаза» остаться в Премьер-лиге?

- Мы можем сохранить свое место в лиге. Боремся за это. Просто находимся в такой ситуации, что думаем не о хорошей игре, а о результате. Хоть мы и не блестяще выступили в матчах с «Шамахы», «Сабаилом», «Сабахом», где набрали очки, но своей цели мы добились. Были матчи, где мы показывали лучший футбол и уходили с поля без очков. Например, в матче с «Араз-Нахчываном» мы пропустили гол после моей ошибки. Или во встрече против «Туран Товуза» мы показали отличный футбол, а в итоге проиграли. Поэтому на данный момент нас интересует не игра, а результат.

İdman.biz

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