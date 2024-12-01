"Карабах" опустился в рейтинге УЕФА

Объявлен рейтинг клубов УЕФА.

İdman.biz сообщает, что игры пятого тура Лиги чемпионов и Лиги Европы, а также четвертого тура Лиги конференций внесли некоторые изменения.

Изменилась и позиция чемпиона Азербайджана «Карабаха». Команда Гурбана Гурбанова, проигравшая дома «Лиону» со счетом 1:4, занимает 62-е место.

На счету агдамского клуба 32,000 очка. «Карабах» опустился на одну ступень. Пльзеньская «Виктория» оставила нашего представителя позади.

«Нефтчи» делит 175-е место с 8,000 очка. Остальные наши клубы - "Зиря", "Сабах", "Сумгайыт" - в числе делящих 310-е место с 4,000 очка, "Габала" и "Шамахы" - 323-е место с 3,925 очка.

Отметим, что список возглавляет «Манчестер Сити» со 135,000 очка.

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