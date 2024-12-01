В чем слаб следующий соперник "Карабаха"?

В Лиге Европы УЕФА по футболу не осталось ни одной команды, не теряющей очков, после нулевой домашней ничьи лидера «Лацио» с аутсайдером «Лудогорцем» в пятом туре.

Как сообщает İdman.biz, наибольшее количество очков (13) и побед (4) сейчас у «Атлетика» и «Айнтрахта», а также представителя Рима. Киевское «Динамо» - единственная команда, не заработавшая очков в турнире. Четыре команды не побеждали.

По результативности за "Аяксом" и "Галатасараем" с 13 голами следуют "Рейнджерс" и "Лион", увеличивший свое количество голов до 12 благодаря четырем мячам, забитым "Карабаху" . «Лудогорец» и киевское «Динамо» - самые слабые команды в атаке, они забили всего по голу.

К сожалению, больше всех голов пропустил "Карабах" (13). Соперники лишь дважды забивали «Лацио» и «Атлетико».

«Галатасарай» (112) и «Манчестер Юнайтед» (95) - первые по ударам в ворота. «Лион» (89), пробивший 16 ударов по воротам агдамской команды, на третьем месте. Меньше всего ударов у следующего соперника "Карабаха" - "Эльфсборга" - 35.

Больше всего пробили в створ ворот «Галатасарай» (40) и «Лион» (37). «Лудогорец» за 5 игр нанес всего семь ударов в створ. "Галатасарай" лидирует и по показателю ударов мимо ворот (44).

35 ударов «Манчестер Юнайтед», 28 ударов «Галатасарая» и «Лиона» были заблокированы.

Лидерами по владению мячом являются «Рома» (60%) и «Галатасарай» (59,2%). Следующий конкурент "Карабаха" "Эльфсборг" по этому показателю является аутсайдером - 36,8%.

Точностью паса отличаются игроки «Манчестер Юнайтед» (86,8%) и «Андерлехта» (86,4%). И здесь последнее место занимает «Эльфсборг» (72%).

Лидером по количеству передач является «Рома» (3019), за ней следует «Галатасарай» (2842). В «Эльфсборге» это число вдвое меньше (1507), в результате чего и в этом показателе команда последняя. По точным передачам «Галатасарай» (2375) отстает от «Манчестер Юнайтед» (2415) и «Ромы» (2596). «Эльфсборг» (1085) - команда с наименьшим количеством передач.

«Лудогорец» реализовал больше штрафных (87). «Карабах» (80) - седьмой по этому показателю. «Айнтрахт» (44) в этом вопросе не позволил «Эльфсборгу» (46) оказаться последним.

За самой атакующей "Славией" (245) следуют два французских клуба - "Ницца" (210) и "Лион" (207). «Карабах» (181) имеет девятый показатель. «Лудогорец» атаковал всего 100 раз, «Эльфсборг» - 104 раза.

«Хоффенхайм» (35) идет на первом месте по угловым. Самый низкий показатель у «Виктории» (9) и «Эльфсборга» (10).

Игроки «Олимпиакоса» и «Ромы» по 20 раз попадали в офсайд. Самым осторожным является «Атлетик», который сталкивался с подобной ситуацией лишь дважды.

«Фенербахче» (95) был активным в отборе мяча. В «Андерлехте» (46) эти дела идут неважно.

«Карабах» (23) занимает четвертое место по сэйвам вратарей. Первый - «Бешикташ» (27). Вратари «Славии» и «Браги» (по 10) - последние.

Больше всего нарушений совершал «Аякс» (84). «Ницца» (41) - самая аккуратная. На «Фенербахче» нарушали правила больше всех (80). Правила против «Виктории» были нарушены 38 раз.

Игроки «Фенербахче» получили 25 желтых карточек. «Мидтьюлланд» был предупрежден четыре раза. Тель-Авивский «Маккаби» был наказан красной карточкой три раза.

Вугар Мамедов

İdman.biz