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Рашад Садыхов: "Я волновался, когда попал под такую ​​нагрузку"

Азербайджанский футбол
Новости
30 Ноября 2024 20:34
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Рашад Садыхов: "Я волновался, когда попал под такую ​​нагрузку"

«Мы стали свидетелями очень интересной игры. Обе команды старались показать хороший футбол. У обеих получалось хорошо».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил главный тренер "Зиря" Рашад Садыхов после игры "Сумгайытом".

Опытный специалист так прокомментировал победу со счетом 4:1 в 15-м туре Премьер-лиги Мисли:

«У нас были голевые эпизоды. Мы не смогли ими воспользоваться и соперник забил с углового. На поле шла равная борьба. Наши контратаки были резкими. «Сумгайыт» прессинговал хорошо. Мы также применяли прессинг и пытались организовать атаки. Это было неплохо. Во втором тайме мы сыграли лучше соперника и одержали победу за счет большего количества голевых эпизодов. Поздравляю Вагифа Джавадова. Я волновался, когда попал под такую ​​нагрузку. Но игры показывают, что он может ее выдержать. Анализируя соперника, мы увидели интересные детали. Желаю успехов Вагифу. Я также поздравляю своих игроков. Через три дня мы отправимся на кубковый матч. Нам нужно быстро переключиться на эту игру».

Отметим, что «Зиря» одержала победу после трёх игр.

İdman.biz

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