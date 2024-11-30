Вагиф Джавадов: "Наши индивидуальные ошибки привели к голам"

"Мы видели два разных тайма. Мы не играли против плохой команды. "Зиря" боролась очень хорошо. Мы знали, что это будет трудная игра".

Как сообщает İdman.biz, об этом после игры с «Зиря» заявил на пресс-конференции главный тренер «Сумгайыта» Вагиф Джавадов.

Молодой специалист прокомментировал выездное поражение со счетом 1:4 в 15-м туре Премьер-лиги Мисли:

"Мы относились к ним с уважением. Но голы, забитые нам, возможно, были подарком с нашей стороны. Некоторые говорят, что нас заставил противник это сделать. Наши индивидуальные ошибки привели к этим голам. Я доволен игрой команды. Меня полностью устраивает первый тайм. Мы провели хорошую игру. Это футбол. Соперник воспользовался нашими ошибками. Я их поздравляю. Всё хорошо. Я благодарю своих игроков. Ошибки случаются, мы будем работать. Если бы это было на 60-70-й минуте, я бы связал это с "физикой". Игроки допустили ошибки, мы пропустили голы. Могут быть ошибки, у нас много молодежи. Я никогда никого не обвинял. Мы проиграли всей командой».

Отметим, что команда занимает шестое место с 16 очками.

İdman.biz