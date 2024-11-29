Джавид Гусейнов: "Мы очень беззубы в атаке"

«Было понятно, что игра будет сложной. Потому что у нас проблемы с кадрами».

Как сообщает İdman.biz, об этом на пресс-конференции, состоявшейся после матча с "Сабахом", заявил главный тренер "Сабаила" Джавид Гусейнов.

Молодой специалист прокомментировал поражение со счетом 0:1 от «Сабаха» в 15-м туре Премьер-лиги Мисли:

«У нас нет большого состава. Больше всего мы страдаем в нападении. Мы очень беззубы в атаке. Есть картина игры. В фазе атаки есть много недостатков. Это связано с отсутствием нападающих. Наша задача - продержаться до зимы. Постараемся добиться результата в следующей игре. Хоть это и сложно, но другого шанса у нас нет. Команде нужен нападающий. Трансферы продолжаются. Есть игроки, которые нам нравятся. Я не могу объяснить. Ничего конкретного. Переговоры продолжаются. Все станет ясно со временем. У нас много травмированных. Мади Квета и Гитай Софир присоединились к команде 4 дня назад. До моего приезда 7 игроков получили травмы. Травма Аймана Буали продлится неделю. Ситуация с командой не внушает оптимизма».

Отметимчто "Сабаил" за последние шесть игр пять раз проиграл и один раз сыграл вничью.

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