Вургун Гусейнов: "Удача была не на стороне "Карабаха"

«Карабах» боролся очень хорошо».

Об этом İdman.biz заявил помощник тренера футбольной команды «Сумгайыт» Вургун Гусейнов.

Он прокомментировал матч "Карабах" - "Лион" (1:4) на этапе Лиги Европы. Гусейнов отметил, что уровень мастерства игроков соперника решил судьбу игры:

«У нас было довольно много голевых эпизодов. Если бы мы смогли их реализовать, то могли бы, по крайней мере, заработать одно очко. Мы все надеялись на победу. Но удача была не на стороне нашей команды. Это футбол. Все случается».

Отметим, что "Карабах" в пяти играх набрал всего три очка.

Банучичек Гусейнли

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