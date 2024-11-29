29 Ноября 2024
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Новый капитан Березуцкого

Азербайджанский футбол
Новости
29 Ноября 2024 18:12
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Новый капитан Березуцкого

Азербайджанская футбольная команда «Сабах» сегодня проведет свою первую игру под руководством нового главного тренера Василия Березуцкого.

Как сообщает İdman.biz, российский специалист определил основной состав из 11 футболистов на встречу с «Сабаилом».

Заслуживают внимания некоторые изменения в команде. Один из них связан с капитаном. Березуцкому в сегодняшнем матче нужен был новый капитан. Павол Шафранко выйдет на поле с капитанской повязкой.

Отметим, что за пределами стартового состава остался Эльвин Джамалов, который в предыдущих матчах был капитаном.

İdman.biz

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