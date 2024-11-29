"Карабах" на пути к антирекорду

Неудачная серия "Карабаха" в еврокубках продолжается.

Как сообщает İdman.biz, у чемпиона Азербайджана в домашних матчах началась черная полоса.

Команда Гурбана Гурбанова проиграла все 5 последних домашних матчей. Эта серия стартовала с III квалификационного раунда Лиги чемпионов.

"Карабах" забил 5 безответных мячей в ворота гибралтарского "Линкольна" во втором раунде в Баку и в следующих 5 матчах доставлял своим болельщикам только печаль. Сначала в Баку победил «Лудогорец», а затем загребское «Динамо».

Дальше черная полоса продолжилась в домашних матчах Лиги Европы. Сначала «Мальме» обыграл «Карабах». Последние две встречи были еще кошмарнее. И «Аякс», и «Лион» добились крупных побед.

После этих поражений серия неудач в домашних матчах достигла пяти. Это вторая самая печальная серия за период выступлений азербайджанских клубов в еврокубках.

Сезон 2024/25

Лига Чемпионов

«Карабах» – «Лудогорец» – 1:2

«Карабах» – «Динамо» З – 0:2

Лига Европы

«Карабах» – «Мальме» – 1:2

"Карабах" - "Аякс" - 0:3

«Карабах» – «Лион» – 1:4

Антирекорд также принадлежит представителю Агдама. «Карабаху», находящемуся сейчас в двух шагах от этого антирекорда, пришлось долгие годы ждать первой домашней победы в своей истории.

Победа над "Русенборгом" в 2009 году совпала с 8-м домашним матчем "Карабаха" в еврокубках. До этого были только поражения.

Антирекорд "Карабаха", проигравшего 7 домашних матчей подряд, начиная с дебюта в 1996 году, до сих пор не повторен. Чтобы не приблизиться к этой серии, команде Гурбанова необходимо выиграть или хотя бы сыграть вничью в матче с румынским ФКСБ в Баку.

Да, в последней игре из семиматчевой серии поражений игралось дополнительное время. В основное время была ничья, а поражение было зафиксировано в дополнительное время. Поскольку в рейтинге УЕФА и других общих таблицах учитываются 120 минут, во встрече с молдавским клубом зафиксировано 7-е подряд домашнее поражение.

Сезон 1996/97

Кубок Кубков

«Карабах» – «МЮПА» – 0:1

Сезон 1997/98

Кубок УЕФА

«Карабах» – «Яблонец» – 0:3

Сезон 1998/99

Кубок Кубков

«Карабах» – «Копенгаген» – 0:4

Сезон 1999/2000

Кубок Интертото

"Карабах" - "Маккаби" Н - 0:1

"Карабах" - "Монпелье" - 0:3

Сезон 2004/05

Кубок УЕФА

"Карабах" - "Дукла" ББ - 0:1

Сезон 2006/07

Кубок УЕФА

«Карабах» – «Зимбру» – 1:2

Отметим, что "Карабах" встретится с ФКСБ 23 января 2025 года.

İdman.biz