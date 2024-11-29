Максим Медведев: "По игре "Карабах" не уступал "Лиону"

«По игре «Карабах» не уступал «Лиону».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил Report.az бывший игрок и капитан "Карабаха" Максим Медведев, комментируя матч команды против "Лиона" (Франция) в пятом туре этапа Лиги Европы УЕФА по футболу.

Он подчеркнул, что "Карабах" не уступал сопернику:



«Конечно, мы не ожидали такого результата перед игрой. Мы знаем, в какой футбол играет «Лион». По игре "Карабах" не уступал "Лиону". Просто гости смогли воспользоваться возможностями. Это не был день «Карабаха». Мяч попадал в штангу, мы не могли использовать голевые возможности. Жаль, что конечный результат оказался таким. Но счет был не по игре. Это подчеркнул после матча даже главный тренер «Лиона». На поле была равная игра. Возможно, игроки соперника выступили лучше благодаря своим индивидуальным качествам. Именно поэтому был достигнут результат».

Отметим, что матч "Карабах" - "Лион", проходивший на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова, завершился победой французского клуба со счетом 4:1.

İdman.biz