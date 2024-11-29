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Философия поражений "Карабаха", или шансы на плей-офф пока не потеряны

Азербайджанский футбол
Аналитика
29 Ноября 2024 12:20
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Философия поражений "Карабаха", или шансы на плей-офф пока не потеряны

Поражение «Карабаха» от «Лиона» со счетом 1:4 в Лиге Европы получилось достаточно болезненным. Результат можно воспринимать по-разному, но жизнь (читай еврокубок) продолжается. И чемпион Азербайджана далеко не потерял шансов на плей-офф.

Как передает İdman.biz, впрочем, сейчас речь пойдет не о текущих турнирных раскладах, а о философии игры команды, навеянной словами Гурбана Гурбана на послематчевой пресс-конференции. Агдамцы давно приучили к тому, что у них присутствует собственный стиль игры. Они, как правило, не подстраиваются под соперника, а пытаются демонстрировать свой футбол. Другое дело, что не всегда это получается, и неспроста еще до начала встречи с «Лионом» говорилось, насколько это тяжелый соперник.

Если абстрагироваться от счета на табло, то агдамцы могли как-минимум трижды огорчить гостей. На каждый голевой момент «Лиона» они отвечали своим, но если французы забивали, то у «Карабаха» мяч в ворота не шел. Впрочем, к ситуации наставник отнесся довольно философски. «Я редко использую слово «невезение». Да, мяч попадал в штангу и перекладину. Не знаю, как это назвать - невезение или нехватка мастерства. В моментах, когда мы должны были забивать, это делал соперник. Но нужно признать, что класс игроков «Лиона» очень высок», - отметил Гурбанов.

Лига Европы в очередной раз подтверждает тезис о том, что в ней выступают команды уровня Лиги чемпионов. «Аякс», «Тоттенхэм», «Лион» - именно таким клубам противостоит «Карабах» и в матчах с ними не отказывается от своей игры. Да, проигрывает, не использует моменты, слабо действует в обороне, но процесс становления клуба продолжается.

«Хочу, чтобы у футболистов всегда была смелость. Чтобы они не боялись идти вперед. Да, могут быть ошибки. Но если бы мы играли бы в трусливый футбол, то не удержались бы на этом уровне. В матче с «Лионом» мы не реализовали свои моменты, а завтра, быть может, во встречах против других команд это нам поможет», - говорит Гурбанов.

И в предстоящих матчах «Карабаху» просто необходимо использовать свои шансы. Впереди у клуба еще три матча Лиги Европы, ближайший из которых 13 декабря против шведского «Эльфсборга» на выезде. А уже в новом году предстоит домашняя игра против румынского ФКСБ (23 января) и вояж в Афины на матч с «Олимпиакосом» (31 января).

На данный момент в таблице чемпион Азербайджана занимает 32-е место, но отрыв от проходной 24-й позиции составляет всего 2 очка. А значит, борьба за путевку в плей-офф продолжается, еще ничего не потеряно.

Заки Фейзуллаев

İdman.biz

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