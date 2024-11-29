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Каковы шансы "Карабаха" на плей-офф Лиги Европы?

Азербайджанский футбол
Новости
29 Ноября 2024 12:07
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Каковы шансы "Карабаха" на плей-офф Лиги Европы?

После V тура тура Лиги Европы УЕФА по футболу стали известны шансы команд на проход в следующий этап - плей-офф.

Как сообщает İdman.biz, эксперты составили таблицу вероятностей судьбы каждого из 36 участников.

Определились шансы команд по четырем возможным вариантам. Речь идет о том, кто может занять места с первое по восьмое, с девятое по 16-е, с 17-е по 24-е и с 25-е по 36-е.

Занявшие 1-8 места пройдут напрямую в 1/8 финала. Команды, занявшие 9-16 места, проведут ответный матч плей-офф дома. Обладатели 17-24 мест начнут плей-офф дома. Те, кто займут последние 12 мест, попрощаются с еврокубком.

Стали очевидны шансы «Карабаха», набравшего всего три очка в пяти играх. Чемпион Азербайджана, находящийся в группе аутсайдеров, на данный момент занимает 32-е место.

Эксперты полагают, что шансов на выход в 1/8 финала у нашего представителя нет. Вероятность попасть в восьмерку равну нулю. Ради интереса отметим, что в активе "Рейнджерс", который сейчас занимает восьмое место, 10 очков.

Так как сразу выйти в 1/8 финала не получится, можно попасть в эту стадию, сыграв в плей-офф. Вероятность того, что "Карабах" займет места с девятое по 24-е, составляет 21 процент.

Шансы команды Гурбана Гурбанова занять место во второй восьмерке и начать плей-офф на выезде, а финишировать дома очень малы - всего три процента. А вот вероятность занять 17-24 места в шесть раз выше - 18 процентов. Угроза расставания с еврокубком оценивается в 79 процентов.

Отметим, что у "Карабаха" осталось три игры до финиша этапа Лиги - с "Эльфсборгом" и "Олимпиакосом" на выезде и с ФКСБ дома.

İdman.biz

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