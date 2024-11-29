Жуниньо: "Фактор удачи тоже сыграл свою роль в поражении от "Лиона"

«Мы играли против качественной команды».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил АЗЕРТАДЖ нападающий футбольной команды "Карабах" Олавио Жуниньо, комментируя матч пятого тура Лиги Европы УЕФА, в котором они проиграли со счетом 1:4 французскому "Лиону" в Баку.

Он выразил разочарование тем, что не воспользовался голевыми эпизодами:

«Фактор удачи здесь сыграл свою роль, пусть и небольшую. «Лион» - одна из лучших команд Франции, и мы достойно с ними боролись. Я остался доволен нашей игрой. В таких матчах судьбу результата решают мелкие детали. Мы не унываем. Будем более серьезно готовиться к предстоящим матчам».

Отметим, что свою следующую игру в Лиге Европы "Карабах" проведет 12 декабря на выезде против шведской команды "Эльфсборг".

İdman.biz