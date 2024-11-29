"Шамахы" пропустил 13 голов

Завершился VIII тур чемпионата Азербайджана по мини-футболу.
Как сообщает İdman.biz, во второй игровой день состоялось четыре матча.
В этих матчах было забито 42 гола. В самом результативном матче дня «Азнур» разгромил «Шамахы» со счетом 13:3.
Отметим, что остальные матчи тура пройдут 27 ноября.
Чемпионат Азербайджана
VIII тур
28 ноября
«Атешгях Сураханы» – «Чинар Зангилан» – 5:2
«Сиязань» – «Алтай Физули» – 4:2
«Стар Баку» – «Гёйче» – 8:5
«Шамахы» – «Азнур» – 3:13
|
1
|
Бирбаша Баку
|
8
|
8
|
0
|
0
|
65-6
|
24
|
2
|
Зиря
|
8
|
7
|
1
|
0
|
34-7
|
22
|
4
|
Сумгайыт
|
8
|
5
|
2
|
1
|
32-13
|
17
|
5
|
Галакси
|
8
|
5
|
1
|
2
|
30-15
|
16
|
6
|
Азнур
|
8
|
6
|
1
|
1
|
38-15
|
19
|
6
|
Стар Баку
|
8
|
4
|
0
|
4
|
32-29
|
12
|
7
|
Гёйче
|
8
|
4
|
0
|
4
|
30-34
|
12
|
8
|
Атешгях Сураханы
|
8
|
3
|
0
|
5
|
30-49
|
9
|
9
|
Лачын
|
8
|
2
|
2
|
4
|
25-33
|
8
|
10
|
Чинар Зангилан
|
8
|
1
|
3
|
4
|
17-29
|
6
|
11
|
Сиязань
|
8
|
2
|
0
|
6
|
19-47
|
6
|
12
|
Алтай Физули
|
8
|
1
|
2
|
5
|
20-32
|
5
|
13
|
Баку145
|
8
|
1
|
1
|
6
|
20-36
|
4
|
14
|
Шамахы
|
8
|
0
|
1
|
7
|
21-69
|
1
İdman.biz