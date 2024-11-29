"Шамахы" пропустил 13 голов

Завершился VIII тур чемпионата Азербайджана по мини-футболу.

Как сообщает İdman.biz, во второй игровой день состоялось четыре матча.

В этих матчах было забито 42 гола. В самом результативном матче дня «Азнур» разгромил «Шамахы» со счетом 13:3.

Отметим, что остальные матчи тура пройдут 27 ноября.

Чемпионат Азербайджана

VIII тур

28 ноября

«Атешгях Сураханы» – «Чинар Зангилан» – 5:2

«Сиязань» – «Алтай Физули» – 4:2

«Стар Баку» – «Гёйче» – 8:5

«Шамахы» – «Азнур» – 3:13

1 Бирбаша Баку 8 8 0 0 65-6 24 2 Зиря 8 7 1 0 34-7 22 4 Сумгайыт 8 5 2 1 32-13 17 5 Галакси 8 5 1 2 30-15 16 6 Азнур 8 6 1 1 38-15 19 6 Стар Баку 8 4 0 4 32-29 12 7 Гёйче 8 4 0 4 30-34 12 8 Атешгях Сураханы 8 3 0 5 30-49 9 9 Лачын 8 2 2 4 25-33 8 10 Чинар Зангилан 8 1 3 4 17-29 6 11 Сиязань 8 2 0 6 19-47 6 12 Алтай Физули 8 1 2 5 20-32 5 13 Баку145 8 1 1 6 20-36 4 14 Шамахы 8 0 1 7 21-69 1

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