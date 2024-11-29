29 Ноября 2024
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"Шамахы" пропустил 13 голов

Азербайджанский футбол
Новости
29 Ноября 2024 10:00
14
"Шамахы" пропустил 13 голов

Завершился VIII тур чемпионата Азербайджана по мини-футболу.

Как сообщает İdman.biz, во второй игровой день состоялось четыре матча.

В этих матчах было забито 42 гола. В самом результативном матче дня «Азнур» разгромил «Шамахы» со счетом 13:3.

Отметим, что остальные матчи тура пройдут 27 ноября.

Чемпионат Азербайджана
VIII тур
28 ноября

«Атешгях Сураханы» – «Чинар Зангилан» – 5:2
«Сиязань» – «Алтай Физули» – 4:2
«Стар Баку» – «Гёйче» – 8:5
«Шамахы» – «Азнур» – 3:13

1

Бирбаша Баку

8

8

0

0

65-6

24

2

Зиря

8

7

1

0

34-7

22

4

Сумгайыт

8

5

2

1

32-13

17

5

Галакси

8

5

1

2

30-15

16

6

Азнур

8

6

1

1

38-15

19

6

Стар Баку

8

4

0

4

32-29

12

7

Гёйче

8

4

0

4

30-34

12

8

Атешгях Сураханы

8

3

0

5

30-49

9

9

Лачын

8

2

2

4

25-33

8

10

Чинар Зангилан

8

1

3

4

17-29

6

11

Сиязань

8

2

0

6

19-47

6

12

Алтай Физули

8

1

2

5

20-32

5

13

Баку145

8

1

1

6

20-36

4

14

Шамахы

8

0

1

7

21-69

1

İdman.biz

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