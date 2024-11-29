Гурбан Гурбанов: "Мы сделали все, что смогли"

«Уровень мастерства соперника был высоким».
Как сообщает İdman.biz, об этом заявил главный тренер "Карабаха" Гурбан Гурбанов.
Опытный специалист прокомментировал поражение со счетом 1:4 от «Лиона» в пятом туре Лиги Европы:
«Благодарю болельщиков за то, что они поддерживали нас до конца в такую погоду. Зафиксирован досадный счет. В середине второго тайма у команде появились бреши в обороне и мы не смогли остановить атаки соперника. В целом я остался доволен игрой. Потому что, несмотря на то, что нам противостоял сильный соперник, мы сделали все, что смогли. Я думаю, что счет был не по игре».
Айтадж Сахяд
İdman.biz