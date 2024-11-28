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Объявлено количество проданных билетов на игру "Карабах" - "Лион"

Азербайджанский футбол
Новости
28 Ноября 2024 17:58
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Объявлено количество проданных билетов на игру "Карабах" - "Лион"

Продолжается продажа билетов на игру "Карабах" - "Лион", которая пройдет в рамках пятого тура Лиги Европы.

Как сообщает İdman.biz, на данный момент продано 22 000 билетов.

Стоимость билетов на матч, который пройдет на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова, составляет 5, 20, 30, 40, 75 и 150 манатов соответственно.

Билеты в сектора VVIP C и VVIP D стоят 300 AZN для болельщиков, желающих воспользоваться VIP-залом.

Точки продаж:

- точки продаж iTicket.az (онлайн-продажи на iTicket.az);

- Фан-шоп ФК «Карабах» в Парк бульваре;

- Кассы Республиканского стадиона Тофика Бахрамова.

Отметим, что матч начнется сегодня в 21:45.

İdman.biz

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