Абдулла Зубир: "Жизнь в Азербайджане прекрасна"

«В Азербайджане любят футбол».

Как сообщает İdman.biz, об этом в интервью французскому изданию "Lequipe" заявил футболист "Карабаха" Абдулла Зубир.

Французский полузащитник, проводящий свой седьмой сезон в агдамском клубе, заявил, что в Баку для него все идеально:

«Многие здесь меня знают и поэтому останавливают, когда я иду по улице. Я не чувствую никакого напряжения. Неуместных комментариев не слышал. Я живу на побережье, рестораны все как во Франции. Жизнь здесь прекрасна. Все тихо и очень хорошо с точки зрения безопасности».

32-летний футболист также рассказал об истории и целях "Карабаха":

«Клуб амбициозен, он в 11-й раз подряд участвует в еврокубках, и я очень этому рад. Я играл против «Арсенала», «Байера», «Тоттенхэма», «Вильярреала». Но я никогда не участвовал в Лиге чемпионов. Мне бы хотелось испытать это с «Карабахом».

Отметим, что матч между «Карабахом» и «Лионом» начнется сегодня в 21:45.

İdman.biz