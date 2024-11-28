Жуниньо просмотрят в матче против "Лиона"

Нападающий футбольной команды "Карабах" Олавио Жуниньо попал в трансферный лист "Црвены Звезды".

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Apasport.az, сербский гранд, выступающий в Лиге чемпионов, хочет летом подписать бразильского форварда агдамского клуба.

«Црвена Звезда» хочет опередить многие команды, в чьих трансферных листах также значится Жуниньо. Скауты сербского чемпиона планируют наблюдать за матчем 5-го тура Лиги Европы между "Карабахом" и "Лионом" на стадионе. Сербы, желающие видеть Олавио в своей команде, намерены следить за ним более пристально.

Жуниньо перешел из португальского «Шавеша» в «Карабах» в начале прошлого сезона. Согласно контракту, 28-летний футболист принадлежит агдамскому клубу до 30 июня 2026 года.

Отметим, что Жуниньо ранее играл в командах "Атлетико Паранаэнсе", "Портимоненсе", "Новоризонтино", "Фигейренсе", "Эшторил", "Вила Нова".

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