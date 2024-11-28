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Муарем Муарем: "Карабах" обыграет "Лион" - ИНТЕРВЬЮ

Азербайджанский футбол
Интервью
28 Ноября 2024 15:10
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Муарем Муарем: "Карабах" обыграет "Лион" - ИНТЕРВЬЮ

Интервью выступавшего за "Карабах" северомакедонского футболиста Муарема Муарема сайту İdman.biz.

- Вы выступали за «Карабах» 5 сезонов. Смотрите ли вы матчи своего бывшего клуба?

- Да. Смотрю игры «Карабаха» как в Премьер-лиге, так и в еврокубках. Хотя в Лиге Европы они начали не очень удачно, свой четвертый матч они выиграли. Их выступление в чемпионате Азербайджана очень хорошее. «Карабах» уже является опытной командой в Европе. Я болею за агдамцев в их играх на международных аренах. Думаю, в предстоящих матчах команда добьется хороших результатов - как с «Лионом», так и с другими командами.

- Как вы думаете, сможет ли команда Гурбана Гурбанова одержать победу в сегодняшней дуэли?

- Выиграть матч у французов вполне возможно. Команда уже давно играет в Лиге Европы. Конечно, этот этап Лиги проходит по другой системе. Против одной команды проводится только одна игра. Поэтому "Карабаху" надо быть осторожным. Так как шансов на реванш нет. Это заставляет команды по-разному готовиться к встречам. В «Карабахе» достаточно качественных игроков. Я думаю, он обыграет «Лион».

- Будучи в «Карабахе», вы сыграли против французского клуба «Сент-Этьен» в Лиге Европы. Как вы вспоминаете то время?

- Да, когда я был в «Карабахе», из французских клубов мы встречались только с «Сент-Этьеном». Мы тогда впервые играли в Лиге Европы. Ничьи 0:0 дома и 1:1 на выезде. Мы очень хорошо сыграли на поле соперника. Хоть я и не смог тогда забить гол французам, но в матче против «Днепра» отличился. Встреча с «Сент-Этьеном» стала хорошим опытом для меня и команды.

- Как вы оцениваете шансы "Карабаха" на выход в плей-офф?

- После трех поражений в плей-офф будет сложно выйти. Но команда Гурбана Гурбанова будет бороться за это до конца. Им нужно не проигрывать, чтобы увеличить свои шансы.

- Вы завершили карьеру футболиста в 2018 году. Чем занимаетесь сейчас?

- Я работал главным тренером. Правда, на данный момент я без работы. В начале сезона возглавлял «Гостивар» в первой лиге Северной Македонии. Мы расстались по обоюдному согласию. Произошли некоторые нежелательные события. Поэтому я подал в отставку. Сейчас в поисках команды.

- Если будет предложение из Азербайджана, вы его примете?

- Я скучаю по Азербайджану. Я играл там в футбол пять лет. У меня много знакомых в Азербайджане. Также я соскучился по Баку. Очень хочу вернуться в Азербайджан. Я верю, что поступит предложение и у меня будет возможность снова поработать в вашей стране.

Эмин Ага

İdman.biz

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