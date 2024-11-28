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Объявлены арбитры матча "Нефтчи" - "Карабах"

Азербайджанский футбол
Новости
28 Ноября 2024 13:40
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Объявлены арбитры матча "Нефтчи" - "Карабах"

Стали известны назначения 15-го тура Премьер-лиги Мисли.

Как передает İdman.biz, об этом сообщила пресс-служба АФФА.

Определились и судьи тура, который начнется завтра. Арбитр ФИФА Алияр Агаев будет судить азербайджанское дерби "Нефтчи" - "Карабах".

Премьер-лига Мисли
XV тур
29 ноября

"Араз-Нахчыван" - "Туран Товуз"
Лив Бона Деа Арена. 16:00
Судьи: Джавид Джалилов, Камран Байрамов, Муслим Алиев, Ниджат Исмаиллы
VAR: Рауф Джабаров
AVAR: Эйюб Ибрагимов
Судья-инспектор: Иманхан Султани

«Сабах» - «Сабаил»
Банк Республика Арена. 19:00
Судьи: Раван Хамзазаде, Джамиль Гулиев, Ширмамед Мамедов, Али Алиев
VAR: Рауф Аллахвердиев
AVAR: Рахман Имами
Судья-инспектор: Рамиль Диниев

30 ноября
«Шамахы» - «Кяпаз»
Шамахинский городской стадион. 14:30
Судьи: Ингилаб Мамедов, Зохраб Аббасов, Рахиль Рамазанов, Акбар Ахмедов
VAR: Турал Гурбанов
AVAR: Теймур Теймуров
Судья-инспектор: Амрах Ибрагимов

«Зиря» - «Сумгайыт»
Стадион СК Зиря. 17:00
Судьи: Рашад Ахмедов, Вусал Мамедов, Рахман Имами, Эльвин Байрамов
VAR: Ниджат Исмаиллы
AVAR: Асиман Азизли
Судья-инспектор: Джейхун Гашимов

1 декабря
"Нефтчи" - "Карабах"
Нефтчи Арена. 19:00
Судьи: Алияр Агаев, Зейнал Зейналов, Акиф Амирали, Эльчин Масиев
VAR: Камал Умудлу
AVAR: Эльшад Абдуллаев
Судья-инспектор: Асим Худиев

İdman.biz

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