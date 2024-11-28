Объявлены арбитры матча "Нефтчи" - "Карабах"

Стали известны назначения 15-го тура Премьер-лиги Мисли.

Как передает İdman.biz, об этом сообщила пресс-служба АФФА.

Определились и судьи тура, который начнется завтра. Арбитр ФИФА Алияр Агаев будет судить азербайджанское дерби "Нефтчи" - "Карабах".

Премьер-лига Мисли

XV тур

29 ноября

"Араз-Нахчыван" - "Туран Товуз"

Лив Бона Деа Арена. 16:00

Судьи: Джавид Джалилов, Камран Байрамов, Муслим Алиев, Ниджат Исмаиллы

VAR: Рауф Джабаров

AVAR: Эйюб Ибрагимов

Судья-инспектор: Иманхан Султани

«Сабах» - «Сабаил»

Банк Республика Арена. 19:00

Судьи: Раван Хамзазаде, Джамиль Гулиев, Ширмамед Мамедов, Али Алиев

VAR: Рауф Аллахвердиев

AVAR: Рахман Имами

Судья-инспектор: Рамиль Диниев

30 ноября

«Шамахы» - «Кяпаз»

Шамахинский городской стадион. 14:30

Судьи: Ингилаб Мамедов, Зохраб Аббасов, Рахиль Рамазанов, Акбар Ахмедов

VAR: Турал Гурбанов

AVAR: Теймур Теймуров

Судья-инспектор: Амрах Ибрагимов

«Зиря» - «Сумгайыт»

Стадион СК Зиря. 17:00

Судьи: Рашад Ахмедов, Вусал Мамедов, Рахман Имами, Эльвин Байрамов

VAR: Ниджат Исмаиллы

AVAR: Асиман Азизли

Судья-инспектор: Джейхун Гашимов

1 декабря

"Нефтчи" - "Карабах"

Нефтчи Арена. 19:00

Судьи: Алияр Агаев, Зейнал Зейналов, Акиф Амирали, Эльчин Масиев

VAR: Камал Умудлу

AVAR: Эльшад Абдуллаев

Судья-инспектор: Асим Худиев

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