Бой с "Лионом" - самый важный!

«Карабаху» предстоит провести важнейший матч в Лиге Европы. Сегодняшняя встреча с «Лионом» на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова может стать ключевой с точки зрения дальнейшей борьбы за место в плей-офф. От проходной позиции чемпиона Азербайджана отделяет всего одно очко.

Как передает İdman.biz, после серии из трех поражений в еврокубке, подопечные Гурбана Гурбанова наконец-то смогли открыть счет победам, обыграв на выезде «Буде-Глимт» - 2:1. Результат был добыт в нужный момент, но для укрепления позиций в Лиге Европы необходимо продолжение. И для этого надо постараться успешно сыграть против «Лиона», который также рассчитывает разжиться очками в Баку.

В последнее время французский клуб испытывает финансовые проблемы и есть мнение, что к матчу гости подойдут психологически в разобранном состоянии. Но, конечно же, это не так. Яркой иллюстрацией служат результаты, ведь в последний раз «Лион» проигрывал месяц назад и как раз в матче Лиги Европы, когда уступил «Бешикташу» - 0:1. А в Лиге 1 клуб чередует победы с ничьими и в данный момент идет на шестом месте, на три очка отставая от «Лилля», который находится на четвертой строчке.

В Лиге Европы позиции «Лиона» также довольно прочны - победы над «Олимпиакосом» (2:0), «Глазго Рейнджерс» (4:1) и ничья с «Хоффенхаймом» (2:2) позволили команде набрать 7 очков и занять промежуточное девятое место в таблице. Обращает на себя внимание и результативность соперника «Карабаха», который вряд ли в Баку покажет закрытый футбол. В том что обороне хозяев придется непросто - нет никаких сомнений.

Перед матчем Гурбан Гурбанов назвал «Лион» большим клубом. И это действительно так. Впрочем, агдамцы не раз противостояли французским коллективам, в числе которых был и «Марсель». К тому же в составе чемпиона Азербайджана есть футболист, ранее выступавший за «Лион» - полузащитник Яссин Бензия.

Очевидно, что «Карабаху» надо постараться использовать шансы в атаке. Пока c реализацией клуб испытывает проблемы, равно как и с организацией игры. Но после победы в Норвегии есть надежда, что чемпион Азербайджана сможет показать качественный футбол. Тем более что к игре агдамцы подходят в оптимальном составе - дисквалификацию отбыли Эльвин Джафаргулиев и Жулио Ромао, отправились от травм Матеус Сильва и Марко Вешович. Словом, у «Карабаха» будет гибкая тактическая вариативность, которую необходимо использовать.

Заки Фейзуллаев

İdman.biz