Шахин Диниев: "Виновата не только наша сборная"

«Пинать тех, кто упал, легко. В том, что наш футбол сегодня в таком виде, виновата не только наша сборная».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил "Report" бывший главный тренер сборной Азербайджана Шахин Диниев.

58-летний специалист прокомментировал неудачное выступление команды в Лиге наций УЕФА и вылет в Лигу D:

«Давайте свалим все проблемы на игроков и главного тренера, чтобы никто не был виноват. Здесь все мы виноваты. Неужели нет людей, ответственных за то, что игроки и тренеры оказались в такой ситуации? В том, что наш футбол сегодня в таком виде, виновата не только наша сборная. У нас большие проблемы. Если мы посмотрим, то не найдем ответов. Как и не находим уже 32 года. Должна быть концепция и стратегия. Футбол - это нечто большее. Начиная от детского футбола, материально-технической базы, инфраструктуры, финансов, образования и т.д. Все связано между собой в цепочку. Должна быть новая стратегия. В целом, стратегии у нас никогда не было».

Диниев заявил, что в футболе страны необходимо произвести радикальные изменения:

«Хорошо, что мы упали в Лигу D - на самое дно. Ниже этого уже некуда. Но нам нужно подняться. Мы всегда думали, что кому-то помешаем в квалификации набрать очки, но это было неправильное мнение. Мы подсчитывали очки, как только соперники становились известны. Но когда мы смотрели на их силу, то видели, что слабее. Большинство игроков сборной Эстонии, которой мы проиграли в Лиге наций, играют в известных чемпионатах. По каким показателям мы должны были выиграть или забить шведам? Нам нужно исправлять футбол. Мы уже все знаем, где сейчас находимся».

Опытный специалист подчеркнул, что возможности завоевать путевку на чемпионат Европы, который пройдет в 2028 году, нет.

«В первую очередь нужно смотреть на младшие возрастные группы. Если хорошее поколение выйдет из U-21, U-19 и U-17, то можно ставить такую цель. Очень легко ругать футболиста и тренера. Ребята из младшей возрастной группы в последующие годы будут играть в сборной. Вы видите перспективу? Я не вижу. Должна быть большая концепция, стратегия. Это займет много лет. Необходимо эффективно использовать это время. Стратегия должна строиться в соответствии с нашим собственным менталитетом».

Отметим, что Шахин Диниев, работавший в «Сабаиле», был главным тренером сборной Азербайджана с 2005 по 2007 годы.

İdman.biz