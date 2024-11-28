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100-й матч "Карабаха" в Лиге Европы - баланс может измениться

Азербайджанский футбол
Новости
28 Ноября 2024 11:06
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100-й матч "Карабаха" в Лиге Европы - баланс может измениться

Сегодня "Карабах" сыграет с французским "Лионом" в рамках Лиги Европы УЕФА по футболу. Это будет 187-я встреча нашего чемпиона в континентальных турнирах.

İdman.biz рассмотрел статистические показатели нашей команды в континентальных соревнованиях накануне матча 5-го тура.

На данный момент наша команда провела на континентальной арене 186 официальных матчей. Агдамский клуб, у которого количество побед и поражений в этих играх равное (70), в матче с сильным соперником постарается изменить этот баланс в свою пользу. Пока пропущенных голов больше, чем забитых - 225-241.

В статистических показателях нашей команды значимые события связаны с выступлением в Лиге Европы. Наша команда, принявшая участие в 99 играх в этом турнире, сегодня проведет свой 100-й матч в Лиге Европы. Забивший до этого 119 голов, "Карабах" отличится в 120-й раз если найдет путь к воротам соперника.

В 99 играх наша команда победила 37 раз, сыграла вничью в 22 играх и проиграла 40 встреч. Количество пропущенных голов - 132.

Вугар Мамедов

İdman.biz

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