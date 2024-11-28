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Сборная Азербайджана сыграет в Сочи

Азербайджанский футбол
Новости
28 Ноября 2024 09:51
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Сборная Азербайджана сыграет в Сочи

Женская сборная Азербайджана по футболу сегодня проведет свой очередной матч.

İdman.biz сообщает, что наша команда проверит свои силы в товарищеском матче.

Сборная встретится на выезде с Россией. Встреча состоится в рамках тренировочного сбора, организованного в Сочи, Россия. Матч пройдет на Олимпийском стадионе ФИШТ и начнется в 18:00 по бакинскому времени.

Отметим, что второй товарищеский матч сборной Азербайджана против России состоится 2 декабря.

Товарищеская игра
28 ноября
18:00. Россия - Азербайджан
Главный судья: Нодира Мирзоева (Таджикистан)

İdman.biz

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