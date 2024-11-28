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"Карабах" против "Лиона"

Азербайджанский футбол
Новости
28 Ноября 2024 09:34
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"Карабах" против "Лиона"

Чемпион Азербайджана «Карабах» сегодня проведет очередную еврокубковую игру.

Как сообщает İdman.biz, агдамский клуб, выступающий в Лиге Европы, примет участие в матче V тура этапа Лиги.

Команда Гурбана Гурбанова в домашнем матче встретится с «Лионом». Набрав три очка в предыдущих четырех матчах, "Карабах" постарается порадовать своих болельщиков во встрече с французским клубом. Матч пройдет на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова.

Отметим, что "Карабах" в следующей игре в Лиге Европы 12 декабря встретится с "Эльфсборгом" в Швеции.

Лига Европы
Этап Лиги, V тур
28 ноября
21:45. «Карабах» – «Лион»
Судья: Ненад Минакович (Сербия).
Республиканский стадион имени Тофика Бахрамова

İdman.biz

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