"Карабах" против "Лиона"

Чемпион Азербайджана «Карабах» сегодня проведет очередную еврокубковую игру.

Как сообщает İdman.biz, агдамский клуб, выступающий в Лиге Европы, примет участие в матче V тура этапа Лиги.

Команда Гурбана Гурбанова в домашнем матче встретится с «Лионом». Набрав три очка в предыдущих четырех матчах, "Карабах" постарается порадовать своих болельщиков во встрече с французским клубом. Матч пройдет на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова.

Отметим, что "Карабах" в следующей игре в Лиге Европы 12 декабря встретится с "Эльфсборгом" в Швеции.

Лига Европы

Этап Лиги, V тур

28 ноября

21:45. «Карабах» – «Лион»

Судья: Ненад Минакович (Сербия).

Республиканский стадион имени Тофика Бахрамова

İdman.biz