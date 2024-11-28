28 Ноября 2024
RU

"Сумгайыт" потерпел первое поражение

Азербайджанский футбол
Новости
28 Ноября 2024 09:25
9
"Сумгайыт" потерпел первое поражение

Стартовал восьмой тур чемпионата Азербайджана по мини-футболу.

Как сообщает İdman.biz, в первый игровой день состоялось три матча.

В матчах было забито 18 голов. «Бирбаша Баку» и «Зиря» разгромили «Галакси» и «Сумгайыт». Это стало первым поражением сумгайытцев.

Отметим, что тур завершится сегодня.

Чемпионат Азербайджана
VIII тур
27 ноября

«Галакси» – «Бирбаша Баку» – 0:7
«Зиря» – «Сумгайыт» – 3:0
«Баку145» – «Лачын» – 2:6

1

Бирбаша Баку

8

8

0

0

65-6

24

2

Зиря

8

7

1

0

34-7

22

3

Сумгайыт

8

5

2

1

32-13

17

4

Галакси

8

5

1

2

30-15

16

5

Азнур

7

5

1

1

25-12

16

6

Гёйче

7

4

0

3

25-26

12

7

Стар Баку

7

3

0

4

24-24

9

8

Лачын

8

2

2

4

25-33

8

9

Чинар Зангилан

7

1

3

3

15-24

6

10

Атешгях Сураханы

7

2

0

5

25-47

6

11

Алтай Физули

7

1

2

4

18-28

5

12

Баку145

8

1

1

6

20-36

4

13

Сиязань

7

1

0

6

15-45

3

14

Шамахы

7

0

1

6

18-56

1

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Артим Шакири: "Карабах" имеет очень хорошие шансы победить "Лион" - ИНТЕРВЬЮ
12:52
Азербайджанский футбол

Артим Шакири: "Карабах" имеет очень хорошие шансы победить "Лион" - ИНТЕРВЬЮ

Легенда северомакедонского футбола высоко оценил шансы агдамского клуба в сегодняшнем матче
Бой с "Лионом" - самый важный!
12:20
Азербайджанский футбол

Бой с "Лионом" - самый важный!

У "Карабаха" будет гибкая тактическая вариативность, которую необходимо использовать
Шахин Диниев: "Виновата не только наша сборная"
12:07
Азербайджанский футбол

Шахин Диниев: "Виновата не только наша сборная"

58-летний специалист прокомментировал неудачное выступление сборной в Лиге наций УЕФА и вылет в Лигу D
100-й матч "Карабаха" в Лиге Европы - баланс может измениться
11:06
Азербайджанский футбол

100-й матч "Карабаха" в Лиге Европы - баланс может измениться

В статистических показателях нашей команды значимые события связаны с выступлением в Лиге Европы
Сборная Азербайджана сыграет в Сочи
09:51
Азербайджанский футбол

Сборная Азербайджана сыграет в Сочи

Матч пройдет на Олимпийском стадионе ФИШТ и начнется в 18:00 по бакинскому времени
"Карабах" против "Лиона"
09:34
Азербайджанский футбол

"Карабах" против "Лиона"

Чемпион Азербайджана сегодня проведет очередную еврокубковую игру

Самое читаемое

"Черный список" Сантуша
25 Ноября 15:55
Азербайджанский футбол

"Черный список" Сантуша

В списке четыре игрока
Какие звезды будут зажигать в азербайджанской волейбольной лиге?
25 Ноября 18:00
Волейбол

Какие звезды будут зажигать в азербайджанской волейбольной лиге?

В предстоящем чемпионате Азербайджана по волейболу среди мужских команд подбирается солидная компания известных игроков
Станислав Черчесов: "Сабах" станет хорошим трамплином для Березуцкого" - ЭКСКЛЮЗИВ
26 Ноября 19:47
Азербайджанский футбол

Станислав Черчесов: "Сабах" станет хорошим трамплином для Березуцкого" - ЭКСКЛЮЗИВ

Главный тренер сборной Казахстана прокомментировал назначение Василия Березуцкого наставником команды
Бердыев и "Туран Товуз" бросит на полпути?
25 Ноября 18:25
Азербайджанский футбол

Бердыев и "Туран Товуз" бросит на полпути?

Слухи о возможном уходе наставника из команды заставляют напомнить, как и по каким причинам 72-летний тренер покинул свои предыдущие клубы