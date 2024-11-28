"Сумгайыт" потерпел первое поражение

Стартовал восьмой тур чемпионата Азербайджана по мини-футболу.

Как сообщает İdman.biz, в первый игровой день состоялось три матча.

В матчах было забито 18 голов. «Бирбаша Баку» и «Зиря» разгромили «Галакси» и «Сумгайыт». Это стало первым поражением сумгайытцев.

Отметим, что тур завершится сегодня.

Чемпионат Азербайджана

VIII тур

27 ноября

«Галакси» – «Бирбаша Баку» – 0:7

«Зиря» – «Сумгайыт» – 3:0

«Баку145» – «Лачын» – 2:6

1 Бирбаша Баку 8 8 0 0 65-6 24 2 Зиря 8 7 1 0 34-7 22 3 Сумгайыт 8 5 2 1 32-13 17 4 Галакси 8 5 1 2 30-15 16 5 Азнур 7 5 1 1 25-12 16 6 Гёйче 7 4 0 3 25-26 12 7 Стар Баку 7 3 0 4 24-24 9 8 Лачын 8 2 2 4 25-33 8 9 Чинар Зангилан 7 1 3 3 15-24 6 10 Атешгях Сураханы 7 2 0 5 25-47 6 11 Алтай Физули 7 1 2 4 18-28 5 12 Баку145 8 1 1 6 20-36 4 13 Сиязань 7 1 0 6 15-45 3 14 Шамахы 7 0 1 6 18-56 1

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