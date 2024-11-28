"Сумгайыт" потерпел первое поражение

Стартовал восьмой тур чемпионата Азербайджана по мини-футболу.
Как сообщает İdman.biz, в первый игровой день состоялось три матча.
В матчах было забито 18 голов. «Бирбаша Баку» и «Зиря» разгромили «Галакси» и «Сумгайыт». Это стало первым поражением сумгайытцев.
Отметим, что тур завершится сегодня.
Чемпионат Азербайджана
VIII тур
27 ноября
«Галакси» – «Бирбаша Баку» – 0:7
«Зиря» – «Сумгайыт» – 3:0
«Баку145» – «Лачын» – 2:6
|
1
|
Бирбаша Баку
|
8
|
8
|
0
|
0
|
65-6
|
24
|
2
|
Зиря
|
8
|
7
|
1
|
0
|
34-7
|
22
|
3
|
Сумгайыт
|
8
|
5
|
2
|
1
|
32-13
|
17
|
4
|
Галакси
|
8
|
5
|
1
|
2
|
30-15
|
16
|
5
|
Азнур
|
7
|
5
|
1
|
1
|
25-12
|
16
|
6
|
Гёйче
|
7
|
4
|
0
|
3
|
25-26
|
12
|
7
|
Стар Баку
|
7
|
3
|
0
|
4
|
24-24
|
9
|
8
|
Лачын
|
8
|
2
|
2
|
4
|
25-33
|
8
|
9
|
Чинар Зангилан
|
7
|
1
|
3
|
3
|
15-24
|
6
|
10
|
Атешгях Сураханы
|
7
|
2
|
0
|
5
|
25-47
|
6
|
11
|
Алтай Физули
|
7
|
1
|
2
|
4
|
18-28
|
5
|
12
|
Баку145
|
8
|
1
|
1
|
6
|
20-36
|
4
|
13
|
Сиязань
|
7
|
1
|
0
|
6
|
15-45
|
3
|
14
|
Шамахы
|
7
|
0
|
1
|
6
|
18-56
|
1
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