Австрия продвинулась, Азербайджан ждет игры "Карабаха" - рейтинг УЕФА

Объявлен рейтинг стран УЕФА.

İdman.biz сообщает, что матчи, состоявшиеся во второй игровой день V тура Лиги чемпионов и первый день IV тура Лиги конференций, привели к увеличению количества очков некоторых стран.

Это привело к изменениям в списке. Австрия обошла Норвегию.

Азербайджан сохранил свою позицию. С 19,625 очка наша страна занимает 27-е место в Европе. Азербайджан, отстающий от Румынии на 0,500 балла, на столько же опережает Болгарию. «Карабах», который сегодня встретится с «Лионом», может увеличить очковый запас нашей страны в случае успешного исхода в Лиге Европы.

Прибыль в текущем сезоне составляет 2,875. "Зиря" и "Карабах" заработали по 1,250 очка, "Сабах" - 0,250, "Сумгаит" - 0,125.

Отметим, что таблицу возглавляет Англия - 96,160 очка.

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