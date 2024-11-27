Игрок "Лиона": "Карабах - опасная команда" - ФОТО

«Карабах» - опасная команда.

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил игрок "Лиона" Жордан Верету на пресс-конференции, состоявшейся перед матчем с "Карабахом" в Баку в рамках 5-го тура Лиги Европы УЕФА.

Он заявил, что его команда сделает все возможное на поле для победы:

«В команде чемпиона Азербайджана есть игроки, способные опасно атаковать. «Лион» сделает в этой игре все возможное. Еще одним важным моментом, связанным с «Карабахом» является то, что Бензия, который сейчас играет в этой команде, ранее выступал за «Лион». Что касается себя, могу сказать, что могу бороться на разных позициях. Постараюсь и в этом матче сыграть в соответствии с указаниями тренера».

Отметим, что матч между "Карабахом" и "Лионом", который состоится 28 ноября, начнется в 21:45.

Айтадж Сахяд

İdman.biz