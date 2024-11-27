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Главный тренер сборной: "Мы дали им понять, что это не конец" - ИНТЕРВЬЮ

Азербайджанский футбол
Интервью
27 Ноября 2024 16:40
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Главный тренер сборной: "Мы дали им понять, что это не конец" - ИНТЕРВЬЮ

Интервью главного тренера женской сборной Азербайджана по футболу Сиясета Аскерова İdman.biz.

- Вы отправились в Сочи для проведения контрольных матчей с Россией. Как проходит подготовка, как физическое состояние игроков?

- Мы начали здесь тренироваться вчера. Всё хорошо. Негативным моментом является то, что наши игроки, выступающие в России, готовились индивидуально, потому что чемпионат уже завершился. Это может привести к тому, что они выбьются из ритма. Но мы постараемся, чтобы в матче такой ситуации не было.

- Имя Назлыджан Парлак в составе сборной нам не встретилось. Почему ее исключили из команды?

- К сожалению, Назлыджан травмирована. Поэтому ее не пригласили на сборы. Я всегда говорил, что одна из наших самых больших проблем - это травмы. На нас влияет, когда некоторые из наших ведущих игроков получают травмы. Назлыджан - один из них. Думаю, она скоро придет в себя.

- Со сборной России вы встретитесь 28 ноября и 2 декабря. Почему был выбран этот соперник?

- У этого соперника качественные игроки. Уровень лиги здесь тоже очень хороший. Мы были рады, когда поступило предложение о товарищеской встрече. Игра с такими соперниками нам очень выгодна. В основном с точки зрения опыта. В феврале следующего года начинается наша борьба в Лиге наций. Перед этим нам важно сыграть против такого соперника, чтобы увидеть, в какой форме находимся.

- Если говорить о Лиге наций, каковы были причины, по которым вы не смогли остаться в Лиге B?

- Когда мы поднялись в лигу B, нашей целью было остаться там. Мы вышли в плей-офф турнира. Это было впервые в истории нашего женского футбола. За последние годы женский футбол шагнул далеко вперед. К сожалению, мы проиграли в плей-офф и не смогли остаться в лиге B. Я думаю, мы сможем вернуться сюда снова. На этот раз у нас было мало опыта. Если мы вернемся снова, все будет по-другому.

- Как возвращение в лигу С отразилось на психологическом состоянии игроков?

- Девочки все понимают. Сначала они расстроились. Мы дали им понять, что это не конец. Мы можем сделать это снова. В будущем мы даже можем стать постоянным участником лиги B. Психологическая ситуация уже улучшилась. Мы будем максимально готовиться к Лиге наций и постараемся вернуться в лигу B.

Эмин Ага

İdman.biz

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