Азербайджан - Франция: кто победит в 15-м поединке?

Очередные игры пройдут в Лиге Европы УЕФА по футболу на этой неделе.

Как сообщает İdman.biz, в матче V тура примет участие и выступающий в стадии Лиги "Карабах".

Чемпион Азербайджана встретится дома с французским представителем «Лионом». Это будет 15-я встреча в еврокубках между командами двух стран.

«Карабах» - 10, Азербайджан - 14

До сих пор пути азербайджанской и французской команд пересекались семь раз. В рамках этих противостояний наши представители одержали 2 победы в 14 матчах. На счету французских команд 8 побед. В остальных 4 матчах победитель не определился. Наши команды, забившие 10 голов, пропустили 24.

10 из этих 14 игр состоялись с участием "Карабаха". Наш чемпион, на счету которого одна победа и три ничьи, проиграл шесть раз. Наши футболисты забили семь голов в ворота соперника и пропустили 20 мячей.

От периода «Пирожков» до первого очка

Первая встреча азербайджанской и французской команд произошла 25 лет назад. «Карабах», ставший первым представителем нашей страны, прошедшим этап в Кубке Интертото, во втором туре встретился с «Монпелье». В «пирожковый» период нашего футбола оказать достойное сопротивление представителю «большой пятёрки» не удалось. В обоих матчах соперник одержал победу с крупным счётом.

Следующей дуэли нам пришлось ждать 15 лет. Агдамский клуб, впервые в своей истории попавший в групповой этап Лиги Европы, сражался с «Сент-Этьеном». Наш чемпион, боровшийся наравне с представителем Лиги 1, в обоих матчах заработал по одному очку.

В следующем сезоне команда Гурбанова, вновь вышедшая в группу Лиги Европы, вновь соперничала с представителем Лиги 1. "Карабах" проиграл в гостях "Монако", представляющему Францию ​​в Европе, а дома смог сыграть вничью. При этом наш представитель сделал с французами 3 ничьи в двух сезонах подряд.

Дважды за один сезон

Сезон 2016/17 ознаменовался тем, что пути азербайджанской и французской команд пересеклись дважды. «Габала» участвовала в обоих поединках. С французами команда Романа Григорчука сначала встретилась в III этапе квалификации, затем в группе.

«Габала» стала автором первой победы, выбив «Лилль» из Лиги Европы. В группе «красно-черные» встретились с «Сент-Этьеном». Наш представитель не смог заработать очки в матчах со своим соперником.

Результативные игры и разгром

Следующие два поединка вновь были записаны на счет «Карабаха». Команда Гурбанова встретилась с «Марселем» после выхода из группы в Лиге конференций в сезоне-2021/22. Французы выиграли оба матча плей-офф.

Осенью 2022 года соперником по группе Лиги Европы стал «Нант». На этот раз встречи запомнились результативностью. В последних четырех встречах забивалось не менее трех голов. Последняя игра с представителем Франции в Баку закончилась разгромом. «Карабах» разгромил соперника, забив три безответных гола. Это была первая победа в истории клуба и вторая победа над французами в истории азербайджанского футбола.

Это также единственная крупная победа наших клубов над соперниками из этой страны. Интересно, что первый и последний визиты французов в Баку завершились с одинаковым счетом. «Монпелье» победил 25 лет назад, «Карабах» выиграл в 2022 году.

Сезон 1999/2000, Кубок Интертото, 2-й тур

"Карабах" - "Монпелье" - 0:3, 0:6

Сезон 2014/15, Лига Европы, групповой этап

«Карабах» – «Сент-Этьен» – 0:0, 1:1

Сезон 2015/16, Лига Европы, групповой этап

«Монако» – «Карабах» – 1:0, 1:1

Сезон 2016/17, Лига Европы, III квалификационный этап

«Лилль» – «Габала» – 1:1, 0:1

Групповой этап

«Сент-Этьен» – «Габала» – 1:0, 2:1

Сезон 2021/22, Лига конференций, плей-офф

«Марсель» – «Карабах» – 3:1, 3:0

Сезон 2022/23, Лига Европы, групповой этап

«Карабах» – «Нант» – 3:0, 1:2

Отметим, что матч между "Карабахом" и "Лионом" пройдет 28 ноября на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова.

Вугар Хейруллаев

İdman.biz