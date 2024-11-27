Яссин Бензия: "Лион" хорошо выступал в мое время"

«Между «Лионом», где я играл тогда, и нынешним есть большая разница. В клубе поменялся президент».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил игрок футбольного клуба "Карабах" Яссин Бензия на пресс-конференции, состоявшейся перед матчем с "Лионом" (Франция), который состоится в Баку в рамках 5-го тура Лиги Европы УЕФА.

Алжирец, выступавший за французский клуб в сезоне 2011/15, перед матчем со своей бывшей командой подчеркнул: «Когда я играл в ней, эта команда выступала хорошо. Могу сказать, что сегодняшний «Лион» тоже добивается вполне успешных результатов».

Отметим, что матч "Карабах" - "Лион", который пройдет 28 ноября на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова, начнется в 21:45.

Айтадж Сахяд

İdman.biz