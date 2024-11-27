Гурбан Гурбанов: "Этот матч важен для нас"

«Мы будем играть против очень хорошей команды. Этот матч важен для нас».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил главный тренер футбольной команды "Карабах" Гурбан Гурбанов на пресс-конференции, состоявшейся перед матчем с "Лионом" (Франция) в Баку в рамках пятого тура Лиги Европы УЕФА.

52-летний специалист заявил, что его цель - порадовать болельщиков: «Можно сказать, что мы неплохо готовились к игре. Нам бы хотелось порадовать наших болельщиков и добиться успешного результата».

Отметим, что матч "Карабах" - "Лион", который пройдет 28 ноября на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова, начнется в 21:45.

Айтадж Сахяд

İdman.biz