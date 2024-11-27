Расписание последних игр Премьер-лиги в 2024 году

Определилось расписание игр последних игр Премьер-лиги Мисли в 2024 году.
İdman.biz сообщает, что пресс-служба ПФЛ объявила время перенесенных игр III, XVII и XVIII туров.
Оба тура продлятся три дня. Все последние матчи года будут транслироваться в прямом эфире на телеканале «CBC Sport».
Премьер-лига Мисли
XVII тур
14 декабря (суббота)
«Шамахы» – «Сабаил»
Шамахинский городской стадион, 14:00
«Араз-Нахчыван» - «Сабах»
«Лив Бона Деа Арена», 16:30
15 декабря (воскресенье)
"Зиря" - "Туран Товуз"
Стадион СК «Зиря», 16:00
«Нефтчи» — «Кяпаз»
«Нефтчи Арена», 18:30
16 декабря (понедельник)
«Карабах» – «Сумгайыт»
Республиканский стадион имени Тофика Бахрамова, 19:00
Игра перенесена с третьего тура
19 декабря (четверг)
«Шамахы» – «Карабах»
Шамахинский городской стадион, 14:00
XVIII тур
20 декабря (пятница)
«Кяпаз» - «Сумгайыт»
Товузский городской стадион, 16:00
21 декабря (суббота)
«Туран Товуз» – «Нефтчи»
Товузский городской стадион, 16:00
«Сабаил» — «Зиря»
«АСКО Арена», 18:30
22 декабря (воскресенье)
«Шамахы» – «Сабах»
Шамахинский городской стадион, 14:00.
«Карабах» – «Араз-Нахчыван»
Республиканский стадион имени Тофика Бахрамова, 16:30
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