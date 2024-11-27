Расписание последних игр Премьер-лиги в 2024 году

Определилось расписание игр последних игр Премьер-лиги Мисли в 2024 году.

İdman.biz сообщает, что пресс-служба ПФЛ объявила время перенесенных игр III, XVII и XVIII туров.

Оба тура продлятся три дня. Все последние матчи года будут транслироваться в прямом эфире на телеканале «CBC Sport».

Премьер-лига Мисли

XVII тур

14 декабря (суббота)

«Шамахы» – «Сабаил»

Шамахинский городской стадион, 14:00

«Араз-Нахчыван» - «Сабах»

«Лив Бона Деа Арена», 16:30

15 декабря (воскресенье)

"Зиря" - "Туран Товуз"

Стадион СК «Зиря», 16:00

«Нефтчи» — «Кяпаз»

«Нефтчи Арена», 18:30

16 декабря (понедельник)

«Карабах» – «Сумгайыт»

Республиканский стадион имени Тофика Бахрамова, 19:00

Игра перенесена с третьего тура

19 декабря (четверг)

«Шамахы» – «Карабах»

Шамахинский городской стадион, 14:00

XVIII тур

20 декабря (пятница)

«Кяпаз» - «Сумгайыт»

Товузский городской стадион, 16:00

21 декабря (суббота)

«Туран Товуз» – «Нефтчи»

Товузский городской стадион, 16:00

«Сабаил» — «Зиря»

«АСКО Арена», 18:30

22 декабря (воскресенье)

«Шамахы» – «Сабах»

Шамахинский городской стадион, 14:00.

«Карабах» – «Араз-Нахчыван»

Республиканский стадион имени Тофика Бахрамова, 16:30

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