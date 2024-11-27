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Сафонов: "Березуцкий добавит изюминки "Сабаху"

Азербайджанский футбол
Новости
27 Ноября 2024 09:54
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Сафонов: "Березуцкий добавит изюминки "Сабаху"

İdman.biz сообщает, что агент Алексей Сафонов прокомментировал назначение Василия Березуцкого на пост главного тренера бакинского «Сабаха».

«Когда-то надо начинать самому. Опыта набрался, был помощником у Слуцкого. Есть люди такие по характеру, которые всю жизнь вторым тренером работают, и их устраивает. Думаю, у него должно получиться, он амбициозный. Ему хочется брать на себя ответственность. Сколько он играл, сколько тренеров было.

Посмотрел на подготовительный, тренировочный процесс Газзаева, Гончаренко, Слуцкого, Артура Жорже, кого только не было. Значит, что-то отложилось. Не знаю, вел он конспекты или нет, но есть с чем сравнить и выбрать что-то свое. Любой тренер привносит изюминку. Тупо кого-то копировать - неправильно. Думаю, он добавит изюминки «Сабаху». Для тренера еще и фарт необходим. Бывает, все правильно делаешь, а мячи на последних минутах залетают. Дай Бог, чтобы у него и фарт этот присутствовал», - цитирует Legalbet Сафонова.

İdman.biz

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