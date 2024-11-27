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Азербайджан опережает Болгарию и отстает от Румынии - рейтинг УЕФА

Азербайджанский футбол
Новости
27 Ноября 2024 09:08
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Азербайджан опережает Болгарию и отстает от Румынии - рейтинг УЕФА

Объявлен рейтинг стран УЕФА.

İdman.biz сообщает, что из-за матчей, прошедших в первый день V тура Лиги чемпионов, некоторые страны увеличили свой очковый запас.

Никаких изменений в таблице не произошло. Как и все страны, Азербайджан сохранил свою позицию. С 19,625 балла наша страна занимает 27-е место в Европе. Азербайджан, отстающий от Румынии на 0,500 балла, на столько же опережает Болгарию.

Прибыль в текущем сезоне составляет 2,875. "Зиря" и "Карабах" заработали по 1,250 очка, "Сабах" - 0,250, "Сумгаит" - 0,125.

Отметим, что таблицу возглавляет Англия - 95,589 очка.

İdman.biz

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