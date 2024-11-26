Капитан "Сабаха": "Никого из нас эта ситуация не устраивает"

Капитан «Сабаха» Эльвин Джамалов дал комментарий сайту Sportal.az.

Как сообщает İdman.biz, он прокомментировал матч своей команды с "Туран Товузом" (1:1) в 14-м туре Премьер-лиги Мисли:

«Наша выезды в Товуз были сложными. И этот раз не стал исключением. Мы как команда хорошо подготовились к этой игре. Все хотели победить и прервать серию неудачных матчей. У нас были возможности в первом тайме. Мы пропустили гол после перерыва. Наша работа стала сложнее. Тем не менее, нам удалось сравнять счет. Мы хотели победить. К сожалению, не получилось. «Туран Товуз» - один из клубов, претендующих в этом сезоне на попадание в еврокубки. Нормально, что наша игра против них проходила тяжело. «Туран Товуз» - сложный соперник для любой команды чемпионата. В команду верят. Это доверие команда завоевала результатами предыдущих сезонов. Сейчас мы находимся на 5-м месте. Я согласен, что эта позиция не соответствует потенциалу команды. Никого из нас эта ситуация не устраивает. У нас есть время исправить ситуацию. Надеюсь, мы скоро ее исправим».

Джамалов также озвучил свои ожидания от встречи с «Сабаилом» в 15-м туре Премьер-лиги:

«С любой командой игры не бывают легкими. Каждая команда хочет победить и борется за победу изо всех сил. Смена главного тренера в «Сабаиле» может придать нам уверенности в своих силах в плане мотивации. Мы выйдем на поле, чтобы побеждать. Я верю, что мы этого добьемся. Мы все стараемся попасть в еврокубки. На мой взгляд, многие команды будут бороться за попадание в еврокубки до конца. Мы сделаем все возможное, чтобы достичь наших целей».

İdman.biz