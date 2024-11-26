Яссин Бензия: "Желаю "Лиону" всего наилучшего, но не в четверг"

Футболист "Карабаха" Яссин Бензия дал комментрий французской прессе.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Sportal.az, алжирский полузащитник прокомментировал предстоящий матч против «Лиона» в пятом туре Лиги Европы.

30-летний футболист заявил, что сыграть против своей бывшей команды было бы особенным чувством:

"Я смотрел церемонию жеребьевки дома перед телевизором. Хотел, чтобы нам попались французские клубы. Нам достался «Лион» и это хорошо. Это нечто особенное - встретиться с клубом, в котором ты вырос. Я увижусь с Толиссо, Ляказеттом, стюардом Жеромом Рено, физиотерапевтом Абделем Редисси. Желаю "Лиону" всего наилучшего, но не в четверг".

Отметим, что Яссин Бензия является воспитанником «Льва». Опытный игрок выступал в основном составе представителя Франции в 2012-2015 годах.

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