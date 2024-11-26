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Один приходит, другой уходит...

Азербайджанский футбол
Аналитика
26 Ноября 2024 18:24
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Один приходит, другой уходит...

Бакинская футбольная команда «Сабах» в очередной раз сменила главного тренера.

İdman.biz сообщает, что Крунослава Рендулича сменил Василий Березуцкий.

Столичный представитель, присоединившийся к чемпионату страны всего 7 лет назад, сделал смену главного тренера обычным явлением за это короткое время. Тренеров «Сабаха» можно разделить на три группы. Помимо местных и иностранных специалистов, возглавлявших команду, было большое количество тренеров, временно исполнявших эту должность.

От Асадова до Гулиева

Ариф Асадов был первым главным тренером столичного клуба в чемпионате Азербайджана. Он возглавил команду в первом дивизионе, которая теперь называется I лигой. Специалист, тренировавший команду в сезоне 2017/18, покинул свой пост сразу после окончания чемпионата. В историю клуба он вошел не только как первый главный тренер, но и как один из трех специалистов, оставшихся на своем посту от начала и до конца сезона. Сменивший его Эльшад Ахмедов также смог продержаться один сезон. Но после сезона-2018/19 в Премьер-лиге тренер, недолго задержавшийся на своем посту, попрощался с клубом после четырех туров на старте очередного чемпионата. Рамин Гулиев стал третьим и последним местным главным тренером в истории клуба. Как и Ахмедов, он возглавлял команду в двух разных сезонах. Но оба они были неполными. Гулиеву, вставшему у руля по итогам сезона-2020/21, не удалось дотерпеть даже до половины очередного первенства.

Гуляя по Европе

«Сабах», не имевший за короткое время успеха с местными тренерами, путешествовал по Европе в поисках кандидата на эту должность. Первого иностранца клуба, хорвата Желко Сопича, пригласили в ноябре 2019 года. Специалист, завершивший прерванный из-за коронавируса сезон-2019/20, летом покинул свой пост. Деятельность Висенте Гомеса, которого руководство клуба на этот раз привезло из Испании, продлилась недолго. Он подал в отставку после 19 туров. Мурад Мусаев, третий главный тренер-легионер в истории клуба, был одновременно самым успешным тренером и самым долгоиграющим. Россиянин, руководивший командой в трех разных сезонах, завоевал серебряную медаль Премьер-лиги. Мусаев, остававшийся на своем посту с начала и до конца сезона 2022/23, является третьим и последним специалистом, сделавшим это после Асадова и Ахмедова. По итогам сезона-2021/22 тренер покинул свой пост во второй половине прошлого чемпионата. Крунослава Рендулича, назначенного после него, будут помнить как второго хорвата. Он работал в конце прошлого сезона и в оставшейся позади части текущего чемпионата. Затем он передал эстафету пятому легионеру, второму россиянину Василию Березуцкому.

Сменщики

Должность главного тренера «Сабаха» доверена трем местным и пяти иностранным специалистам. Помимо них, у столичного представителя было достаточно и временных тренеров. На этот раз между уходом Рендулича и приездом Березуцкого была разница в несколько часов. Ранее функции главного тренера временно исполняли представители команды. Один из них - Рамин Гулиев позже был назначен главным тренером. Но остальные остались в качестве временных сменщиков. Команду, которая много раз оставалась без наставника, выводил на игры Игорь Пономарев. Иногда подготовленную им команду возглавлял кто-то другой из технической зоны. Тренеры «Сабаха» Ровшан Бабаев, Рашад Гусейнов, Илькин Гусейнов, Рашад Эюбов и Руслан Гафитуллин также выводили команду на официальные матчи. На самом деле, на этом количество сменщиков не заканчивается. Эти тренеры выполняли его функцию в технической зоне в отсутствие главного тренера. Разные лица из технической зоны руководили командой во время дисквалификаций главных тренеров. Особенно это относилось к славящемуся эмоциональностью Мураду Мусаеву. Но в основном они передавали команде задачи, поставленные главным тренером.

Отметим, что свою следующую игру «Сабах» проведет 29 ноября дома против «Сабаила».

Вугар Хейруллаев

İdman.biz

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