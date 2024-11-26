Капитан "Нефтчи": "Мы их сильно расстроили в этом сезоне" - ИНТЕРВЬЮ

Капитан «Нефтчи» Рза Джафаров дал интервью Report.az.

Как сообщает İdman.biz, 21-летний вратарь рассказал о выступлениях и неудачах своей команды в последних 14 турах Премьер-лиги Мисли. Он также сравнил нынешнего главного тренера Самира Абасова с бывшим наставником Романом Григорчуком.

- Вы выиграли у «Зиря» в XIV туре Премьер-лиги Мисли. Что можете сказать об игре?

- Мы очень серьезно готовились к игре. Потому что у нас уже нет пути назад. Мы смотрим на каждый матч так, как будто он последний. Мы также знали о силе соперника. «Зиря» - одна из самых больших и лучших по составу команд Премьер-лиги. Более того, тот факт, что они не смогли победить в последних двух матчах, показал, что они серьезно отнесутся к этой игре. Это была интересная встреча. В начале первого тайма мы не смогли реализовать несколько реальных голевых моментов. Если посмотреть на матч в целом, то мы больше желали победить. Это сыграло важную роль в том, что мы завоевали 3 очка. Как команда, мы стараемся побеждать и показывать содержательную игру.

- «Нефтчи» набрал 8 очков за 5 туров после прихода Самира Абасова. Как вы считаете, можно ли считать этот результат успешным по сравнению с вашим бывшим главным тренером Романом Григорчуком, набравшим 5 очков в 9 турах?

- Мне было бы неправильно сравнивать тренеров. У каждого тренера свой стиль игры и требования. Иногда удача также играет важную роль во время матчей. Например, то, что мы упустили победу над «Шамахы», было чем-то связано с удачей. Нам нужно было вернуть себе уверенность. К счастью, ситуация постепенно нормализуется.

- После прихода Самира Абасова капитанство было передано вам. Каково носить капитанскую повязку клуба с такой историей, как «Нефтчи», в 21 год?

- Я не могу выразить эти чувства словами. Каждый молодой человек, выступающий за «Нефтчи», хочет пережить этот момент. Ожидалось, что Самир Абасов вручит мне капитанскую повязку. Честно говоря, я этого не ожидал. Однако эта уверенность нашего главного тренера была для меня особой мотивацией. Я стараюсь выполнять эту обязанность должным образом, учитывая историю и название клуба. Надеюсь, что как капитан я превзойду ожидания.

- Вы вышли на поле без замен во всех 14 турах текущего сезона. Учитывая, что Эмиль Балаев травмирован, не придаёт ли вам уверенности стоять в воротах без конкуренции?

- Я не думаю, что конкуренции нет. Потому что я защищаю ворота такой команды, как «Нефтчи», а это дополнительная ответственность. Я усердно работаю на каждой тренировке и игре, чтобы хорошо выполнять свою работу. Я знаю, что в составе есть вратарь, более опытный и конкурентоспособный, чем я.

- В настоящее время у вратарей, воспитанников азербайджанского футбола в основных командах Премьер-лиги шансов играть мало. Как вы думаете, в чем причина отсутствия доверия к местным голкиперам?

- Вратарская позиция требует ответственности. Вратари должны быть в состоянии передать эту уверенность и доверие своим товарищам по команде, когда команда находится на поле. Мы, вратари, стараемся играть на поле с минимумом ошибок. Потому что даже маленькая ошибка голкипера сразу бросается в глаза. Думаю, если местные вратари будут выступать уверенно, доверие повысится и их шансы появление на поле возрастут.

- Свою первую победу в сезоне 2024/2025 «Нефтчи» смог одержать только в Х туре. Можно ли сказать, что недостатки начала текущего сезона устранены?

- У каждой игры есть определенные недостатки. Мы прилагаем все усилия на тренировках, чтобы свести к минимуму проблем. Все, что нам нужно было, это поверить в свои силы. К сожалению, мы не смогли собраться вовремя. Но сейчас мы в очень хорошей форме. Тренерский штаб уже обозначил слабые места команды. Благодаря их профессионализму и нашему трудолюбию все будет еще лучше.

- По итогам сезона как вы оцениваете шансы команды на выход в Лигу конференций УЕФА?

- Я думаю, что у нас еще есть шанс попасть в еврокубки. В текущем сезоне предстоит пройти долгий путь. Если мы сможем увеличить количество очков до конца сезона, почему бы не осуществить свое желание? Мы должны использовать все возможности, которые открываются на нашем пути. В худшем случае, я верю, что в следующем сезоне мы достигнем своей цели.

- Вам предстоит трудная домашняя игра с «Карабахом». Свою последнюю победу над представителем Агдама «Нефтчи» одержал в 2021 году под руководством нынешнего главного тренера Самира Абасова. Удастся ли прервать этот неудачный трехлетний период?

- Независимо от силы соперника, мы будем бороться с максимальными усилиями. Мы выйдем, чтобы победить. Наши фанаты чего-то ждут от нас. Мы их сильно расстроили в этом сезоне. Верю, что «Нефтчи» будет бороться за победу до конца.

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