Унизительное поражение нашей сборной

Женская сборная Азербайджана по футболу U-19 начала выступление в отборочном этапе чемпионата Европы.

İdman.biz сообщает, что сегодня наша команда провела свою первую игру.

Наша сборная, находящаяся в 5-й группе лиги B, встретилась со сборной Швейцарии. Матч был организован на стадионе «Kouklia Community» на Кипре. Команда Хабиба Агаева проиграла в этом матче с разгромным счетом 0:8.

Отметим, что в другой встрече группы встретятся Кипр и Эстония.

Отборочный этап чемпионата Европы

Лига B, 5-я группа

I тур, 26 ноября

13:00. Швейцария (U-19) – Азербайджан (U-19) – 8:0

Судья: Кристина Козорог (Украина).

Голы: Аида Регуза, 3, 68, Невия Стубб, 39, Эмилия Мече, 46, Янна Эгли, 51, 64, Лия Камбер, 77, Лила Эгли, 90

Общественный стадион "Kouklia Community"

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