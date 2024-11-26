АФФА наказала клубы

Состоялось заседание Дисциплинарного комитета АФФА.

Как сообщает İdman.biz, на встрече обсуждались события, произошедшие в XIV туре Премьер-лиги Мисли.

Члены комитета дали им правовую оценку. В итоге АФФА наказала некоторые клубы.

Гости, получившие 4 желтые карточки в матче «Сабаил» - «Карабах», были оштрафованы на 700 манатов. «Сабаил» потерял 500 манатов из-за применения болельщиками на 62-й минуте матча лазерного света. Бакинский клуб оштрафован на 800 манатов за выход посторонних лиц на поле после матча.

Владельцев стадиона оштрафовали на 800 манатов за выход на поле посторонних лиц на поле в перерыве матча «Нефтчи» - «Зиря».

В матче «Туран Товуз» - «Сабах» 4 игрока гостей получили желтые карточки. За это гостевая команда заплатит 700 AZN.

На 78-й минуте матча «Сумгаит» - «Шамахы» болельщики бросили на поле посторонние предметы. За это хозяева поля были оштрафованы на 800 манатов

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