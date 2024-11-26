ЗАВТРА "Сабаха"?!

Крунослав Рендулич смог остаться в столичном футбольном клубе "Сабах", название которого на русский язык переводится как "Завтра", всего 265 дней. Хорватский специалист, назначенный главным тренером «Сабаха» в марте этого года, смог быть полезен команде на финише сезона-2023/2024. 8 побед и 3 поражения в 11 играх вывели бакинцев в еврокубки. В последнем туре важная выездная победа над «Нефтчи» не позволила флагману участвовать в континентальных соревнованиях и значительно повысила репутацию 51-летнего специалиста. Все уже заявили, что Мураду Мусаеву, ушедшему в отставку в феврале этого года, найдена достойная замена.

Но неудачное выступление летом в Европе стало признаком того, что дела в "Сабахе" идут не гладко. Выбив на старте из Лиги конференций хайфский «Маккаби», затем наша команда проиграла по итогам двух встреч «Сент-Патриксу». Эти встречи показали, что ситуация в команде не внушает оптимизма. В первом туре чемпионата Азербайджана «Совы», ведя во встрече с «Шамахы» со счетом 2:0, не смогли сохранить преимущество. В следующем туре команда вообще не набрала очков. Затем были зафиксированы три победы и одна ничья в пяти играх, что снова придало Рендуличу уверенности. Но в последние 2 месяца команда не побеждала и это заставило руководство принять срочные меры. Хорватскому специалисту не была прощена семиматчевая безвыигрышная серия.

О Рендуличе можно говорить многое. Хотя под его руководством команда старалась показать хорошую игру, нельзя отрицать, что летом при подборе игроков были допущены ошибки. В частности, очевидны бреши в линии обороны. Неспособность нового трансфера Павола Шафранко обеспечить продуктивность в атаке дорого обошлась "Сабаху" во многих матчах. Большие вопросы вызывает трансфер серба Негоша Купусовича, представляющего школу бывшей Югославии. Скорее всего, 23-летний форвард был принят в команду с благословения хорватского специалиста. Но 51-летнего специалиста можно винить и в том, что в 7 матчах Купусович провел всего 120 минут.

Судьба азербайджанского футбола всем хорошо известна. Несмотря на миллионные траты на протяжении многих лет, неудачные результаты на уровне сборной чередуются друг с другом. Только выступление "Карабаха" в еврокубках доставило большую радость любителям футбола. Хотя «Сабах» поставил перед собой большие цели, он пока не смог подняться на желаемый уровень. Руководители клуба Магсуд Адыгезалов и Балакиши Гасымов также входят в исполком АФФА, и именно им принадлежит главное слово в поиске ликвидации проблем азербайджанского футбола. Предыдущий главный тренер бакинской команды, россиянин Мурад Мусаев рассказал, что его пригласил в команду Гасымов. Вновь обратившись к российскому футболу, «Сабах» заменил Рендулича на Василия Березуцкого. Скорее всего, это назначение также является результатом деятельности Гасымова.

Отсюда можно сделать вывод, что аксиомой является то, что руководители, которые не могут поднять «Сабах» на необходимый уровень, являются одним из главных в азербайджанском футболе. Неверные решения, принятые в клубе за прошедший период, ярко отразилась на результатах. Достаточно вспомнить, что произошло с Мурадом Мусаевым. После ухода из "Сабаха" команда во главе со специалистом, отправившимся в Краснодар, борется в чемпионской гонке. Вскоре после этого ушел и Рендулич. Значит, проблема не в тренерах, а в руководстве.

Интересно, из-за каких положительных качеств предпочтение отдано Березуцкому? Деятельность специалиста без опыта работы на посту главного тренера вызывает большой вопрос. Очередная неудача станет большим ударом по имиджу руководства клуба. Учитывая бюджет и кадровый состав, непопадание в еврокубки будет считаться провалом для команды.

Кямал Рза

İdman.biz