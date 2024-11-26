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Реакция Газзаева на старт тренерской карьеры Василия Березуцкого в "Сабахе"

Азербайджанский футбол
Новости
26 Ноября 2024 10:47
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Реакция Газзаева на старт тренерской карьеры Василия Березуцкого в "Сабахе"

Бывший главный тренер российской футбольной команды ЦСКА Валерий Газзаев высказался о начале тренерской карьеры Василия Березуцкого.

Об этом İdman.biz сообщает со ссылкой на Матч ТВ.

Он назначен в азербайджанский «Сабах».

«Василий созрел к работе главным тренером. Он помощником поработал со многими именитыми товарищами. Например, с Виктором Гончаренко и Леонидом Слуцким.

Опыт у него есть, он прошел определенный этап и какие‑то свои наработки у него тоже имеются. Будем надеяться, что у нас появится еще один сильный российский тренер», - сказал Газзаев.

В сезоне-2024 Березуцкий был в штабе Леонида Слуцкого в «Шанхай Шэньхуа».

«Сабах» идет в чемпионате на 5-м месте.

Ранее «Сабах» возглавлял Мурад Мусаев.

İdman.biz

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