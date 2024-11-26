Реакция Газзаева на старт тренерской карьеры Василия Березуцкого в "Сабахе"

Бывший главный тренер российской футбольной команды ЦСКА Валерий Газзаев высказался о начале тренерской карьеры Василия Березуцкого.
Об этом İdman.biz сообщает со ссылкой на Матч ТВ.
Он назначен в азербайджанский «Сабах».
«Василий созрел к работе главным тренером. Он помощником поработал со многими именитыми товарищами. Например, с Виктором Гончаренко и Леонидом Слуцким.
Опыт у него есть, он прошел определенный этап и какие‑то свои наработки у него тоже имеются. Будем надеяться, что у нас появится еще один сильный российский тренер», - сказал Газзаев.
В сезоне-2024 Березуцкий был в штабе Леонида Слуцкого в «Шанхай Шэньхуа».
«Сабах» идет в чемпионате на 5-м месте.
Ранее «Сабах» возглавлял Мурад Мусаев.
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