ОЦЕНКА тура от Арифа Асадова

«В матче между «Кяпазом» и «Араз-Нахчываном» фаворитом являлся представитель Нахчывана, но прогресс хозяев поля в последнее время очевиден».

Об этом İdman.biz заявил бывший тренер сборной Азербайджана Ариф Асадов.

Он прокомментировал матчи, состоявшиеся в рамках 14-го тура Премьер-лиги Азербайджана. Асадов отметил, что большой интерес вызвала игра «Кяпаз» – «Араз-Нахчыван» (0:2):

«Игра показала, что последовательные победы гостей не случайны. Команда уже хорошо сформирована и является одним из претендентов на попадание в еврокубки. Поэтому каждому понятна сила «Араз-Нахчывана».

Бывший тренер сборной заявил, что нет необходимости комментировать силу агдамского представителя в матче "Сабаил" - "Карабах" (0:3):

«Все было очевидно. «Сабаил» испытывает нехватку игроков. Есть много травмированных футболистов. По этой причине «Карабах» подошёл к матчу как к товарищеской игре. Команда выпустила на поле основных игроков. Она готовилась к очередному матчу в Лиге Европы. Правда, первые минуты были трудными для «Карабаха». Я думаю, дело было в поле. «Сабаил» правильно построил свою игру с тактической точки зрения. Чувствовалось, что Джавид Гусейнов хорошо проанализировал «Карабах». Поэтому команда старалась играть компактно. Однако чувствовалась усталость состава».

По его словам, хотя в поединке «Нефтчи» и «Зиря» (2:1) для обеих сторон были важны 3 очка, заработать их удалось «черно-белым»:

«Если бы гости выиграли, они приблизились бы к группе лидеров. А «Нефтчи» должен был уйти с последних мест. Игра была равная. Но "черно-белые" правильно использовали свои возможности и оформили победу».

Асадов отметил, что матч между «Сумгайытом» и «Шамахы» (1:2) был лучше в игровом плане:

«Хотя гости открыли счет, «Сумгайыт» усилил давление. Чувствовалось, что они забьют. Они это сделали и победили. С приходом Вагифа Джавадова в «Сумгайыте» есть изменения в лучшую сторону».

Опытный специалист назвал потерей для обеих сторон ничью в одном из центральных матчей тура - "Туран Товуз" - "Сабах" (1:1):

«Здесь также для обеих команд важно было заработать три очка. «Туран Товуз», доминировавший в первом тайме, отличился на старте второго. Однако не смог сохранить преимущество и команды довольствовались одним очком».

Отметим, что турнирную таблицу возглавляет "Карабах", сыгравший на одну игру меньше своих соперников. У команды 34 очка. Второе место занимает «Араз-Нахчыван», отстающий от представителя Агдама на один балл. Замыкает тройку "Туран Товуз" с 27 очками.

Банучичек Гусейнли

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