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"Карабах" - второй в мире: уступает только "Пеньяролю"

Азербайджанский футбол
Новости
25 Ноября 2024 14:37
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"Карабах" - второй в мире: уступает только "Пеньяролю"

Объявлены продолжающиеся сухие серии в национальных первенствах стран мира.

Как сообщает İdman.biz, в список включен и чемпион Азербайджана "Карабах".

Агдамский клуб не пропускал голов в последних 6 матчах Премьер-лиги Мисли. В последний раз команда Гурбана Гурбанова пропустила гол 29 сентября.

После победы 3:2 в домашнем матче над «Сабахом» агдамцы вот уже 57 дней демонстрируют надежность в обороне. Эта успешная серия реализовалась после игр с «Сумгаитом» (1:0), «Кяпазом» (5:0), «Шамахы» (3:0), «Туран Товузом» (0:0), «Зиря» (4:0) и «Сабаилом» (3:0).

После гола Павола Шафранко на 51-й минуте 8-го тура "Карабах" "запер" свои ворота, а сухая серия достигла 579 минут. За этот период Матеуш Кохальски сыграл 4 игры всухую, Фабиан Бунтич - 2. Последний гол пропустил хорватский голкипер.

«Карабах» является второй в мире среди топ-команд. Лишь «Пеньяроль» не пропускал ни одного гола в последних 7 матчах чемпионата Уругвая. А семиматчевая серия «Гойяса» наблюдается в низшей лиге Бразилии.

Команды с таким же показателем, как у "Карабаха", который является лучшим в Европе, являются представителями низших лиг. Иркутский "Зенит" в России и "Малага" в Испании не пропускали голов в последних 6 матчах.

Отметим, что в следующей игре чемпионата "Карабах" встретится с "Нефтчи". Матч на «Нефтчи Арене» состоится 1 декабря.

İdman.biz

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